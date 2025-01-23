Ιράν: «Αβάσιμος» ο χαρακτηρισμός των Χούθι της Υεμένης ως «τρομοκρατών» από τον Τραμπ

Το Ιράν καταδίκασε ως «αβάσιμη» την κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναχαρακτηρίσει το κίνημα Χούθι της Υεμένης, που είναι σύμμαχος του Ιράν, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαέλ Μπακχαΐ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή, η οποία θα επιβάλει πιο αυστηρές οικονομικές κυρώσεις από αυτές που η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλει στους Χούθι, είναι «μια δικαιολογία για την επιβολή αντι-ανθρώπινων κυρώσεων εναντίον του λαού της Υεμένης».

«Τέτοιες αυθαίρετες και αβάσιμες μονομερείς ενέργειες θα αποδυναμώσουν περαιτέρω το κράτος δικαίου στις διεθνείς σχέσεις και θα απειλήσουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο Μπακχάι σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Υεμένης, έχουν πραγματοποιήσει από τον Νοέμβριο του 2023 περισσότερες από 100 επιθέσεις σε πλοία που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα, λέγοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους λόγω του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Οι Χούθι έχουν βυθίσει δύο πλοία, κατέλαβαν ένα ακόμη και σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ναυτικούς.

Οι επιθέσεις έχουν διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία, αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες για περισσότερο από ένα χρόνο να αλλάξουν τα δρομολόγια των πλοίων που έκαναν το γύρο της Αφρικής για να φθάσουν στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος των μεταφορικών.

Το 2021, ο Τζο Μπάιντεν είχε πάψει να χρησιμοποιεί τους χαρακτηρισμούς του Τραμπ για τους Χούθι ως τρομοκράτες, εστιάζοντας στην ανθρωπιστική κρίση στο εσωτερικό της Υεμένης. Πέρυσι, ωστόσο, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τους Χούθι «Ειδικά Χαρακτηρισμένη Παγκόσμια Τρομοκρατική» οργάνωση, αλλά απέφυγε να εφαρμόσει τον αυστηρότερο χαρακτηρισμό της «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

