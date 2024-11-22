Οι δυτικές χώρες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι μόνο ένα τμήμα της Ουκρανίας θα παραμείνει με βάση τα σημερινά της σύνορα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Όταν ξεκίνησε η ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση, 10 χρόνια μετά το πραξικόπημα, παρά τις προσπάθειες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και εμάς να εξηγήσουμε στη Δύση ότι η υποστήριξη αυτού του παράνομου καθεστώτος και η προσέγγισή του από το ΝΑΤΟ ήταν λάθος, επέμειναν. Μόλις η επιχείρηση άρχισαν να λένε: «Θα έπρεπε να είχαμε δεχτεί την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, τότε η Ρωσία δεν θα της είχε επιτεθεί». Αυτό ήταν το μήνυμά τους», εξήγησε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης με Λευκορώσους φοιτητές.

«Τώρα, αυτοί οι δημιουργοί της συγκεκριμένης ρητορικής αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι μόνο ένα τμήμα της Ουκρανίας θα παραμείνει, οπότε λένε: "Ας σταματήσουμε τώρα και ας δεχθούμε αυτό το μέρος στο ΝΑΤΟ". Άλλοι υποστηρίζουν, «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, πρέπει να νικήσουμε τον Πούτιν, γιατί αν δεν το κάνουμε, θα επιτεθεί σε όλους μας», παρατήρησε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, αυτό αντιπροσωπεύει την «λογική αντιπαράθεσης» της Δύσης. «Στη συνέχεια αποφασίζουν να δώσουν άλλα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία, αυξάνοντας τον στρατιωτικό τους προϋπολογισμό, ενώ οι πολίτες τους σφίγγουν το ζωνάρι», πρόσθεσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.



Πηγή: skai.gr

