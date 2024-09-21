Η Νότια Καρολίνα εκτέλεσε τον πρώτο θανατοποινίτη της μετά από 13 χρόνια, χορηγώντας του μια θανατηφόρα ένεση.

Ο 46χρονος Φρέντι Όουενς που εκτελέστηκε το βράδυ της Παρασκευής, κρίθηκε ένοχος από ένα δικαστήριο για τη δολοφονία της Irene Graves, μιας υπαλλήλου την οποία και σκότωσε κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας στο Greenville το 1997.

Ο Όουενς εκτελέστηκε παρά το γεγονός ότι ο συγκατηγορούμενος του υπέγραψε μια ένορκη δήλωση αυτή την εβδομάδα ισχυριζόμενος ότι ο Όουενς δεν ήταν παρών τη στιγμή της ληστείας και του φόνου.

South Carolina inmate lets lawyer choose lethal injection for execution after he was forced to pick method https://t.co/jTrLHkQYyz — Fox News (@FoxNews) September 8, 2024

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας αρνήθηκε να σταματήσει την εκτέλεσή του όμως, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί δεν συνάδουν με τις καταθέσεις που έγιναν στη δίκη του.

Ο Όουενς εκτελέστηκε στο σωφρονιστικό ινστιτούτο Broad River στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:55 τοπική ώρα (22:55 GMT) μετά από ένεση με ένα φάρμακο που ονομάζεται πεντοβαρβιτάλη.

Στον θάλαμο του θανάτου, ο 46χρονος είπε μόνο «αντίο» στον δικηγόρο του καθώς ήταν δεμένος με τα χέρια του τεντωμένα στα πλευρά, σύμφωνα με το Associated Press. Διατήρησε τις αισθήσεις του για περίπου ένα λεπτό, μετά τα μάτια του έκλεισαν και πήρε αρκετές βαθιές ανάσες. Οι ανάσες του μειώθηκαν, το πρόσωπό του συσπάστηκε για περίπου πέντε λεπτά πριν σταματήσουν όλες οι κινήσεις.

Ο Όουενς καταδικάστηκε σε θάνατο το 1999, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία της Graves, αφού καταδικάστηκε για φόνο, ένοπλη ληστεία και εγκληματική συνωμοσία.

Την επόμενη μέρα μετά την καταδίκη του, σκότωσε τον συνάδελφό του στο κελί του στη φυλακή, αναφέρει το WHNS του CNN.

Οι τρόφιμοι στη Νότια Καρολίνα μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να πεθάνουν με θανατηφόρα ένεση, ηλεκτρική καρέκλα ή εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Όουενς είπε ότι δεν μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο εκτέλεσής του επικαλούμενος τη μουσουλμανική πίστη του, σύμφωνα με την οποία η αυτοκτονία είναι αμαρτία και έτσι την απόφαση πήρε ο δικηγόρος του, ο οποίος επέλεξε τη θανατηφόρα ένεση για αυτόν, σύμφωνα με την Greenville News.

