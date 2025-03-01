ΗΠΑ: Αεροσκάφος έπιασε φωτιά στον αέρα

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε εμπορικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για σκάφος της FedEx το οποίο και προσγειώθηκε εκτάκτως καθώς φλεγόταν ο δεξιός κινητήρας του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, του Νιου Τζέρσι.

Σύμφωνα με αναφορές σχετίζεται με σμήνος πουλιών που μπήκε στον κινητήρα του.

🚨🚨 You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

📸 by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.