ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος που έπιασε φωτιά στον αέρα

Το εμπορικό αεροσκάφος της FedEx έπιασε φωτιά στον αέρα έχοντας απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, του Νιου Τζέρσι

ΗΠΑ: Αεροσκάφος έπιασε φωτιά στον αέρα

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε εμπορικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για σκάφος της FedEx το οποίο και προσγειώθηκε εκτάκτως καθώς φλεγόταν ο δεξιός κινητήρας του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, του Νιου Τζέρσι.

Σύμφωνα με αναφορές σχετίζεται με σμήνος πουλιών που μπήκε στον κινητήρα του.

