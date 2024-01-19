«Minecraft»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας με νέες προσθήκες στο καστ

Η ηθοποιός από την ταινία «Barbie» Κέιτ ΜακΚίνον μαζί με τον Νεοζηλανδό κωμικό ηθοποιό Τζεμέιν Κλεμέντ εντάσσονται στο καστ της κινηματογραφικής μεταφοράς της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Minecraft», αναφέρει το Deadline.

Στη νέα παραγωγή των Warner Bros, Domain και Legendary πρωταγωνιστούν ο σταρ της ταινίας «Aquaman» Τζέισον Μομόα μαζί με την βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα προσφάτως, Τζένιφερ Κούλιτζ, την πρωταγωνίστρια του «The Color Purple» Ντανιέλ Μπρουκς και τους Έμα Μάιερς, Σεμπάστιαν Γιουτζίν Χάνσεν και Τζακ Μπλακ.

Kate McKinnon & Jemaine Clement Join Jason Momoa 'Minecraft' Gang At Warner Bros https://t.co/uaaKNGikGP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 18, 2024

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζάρεντ Χες, τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Σημειώνεται ότι το «Minecraft», αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών, αριθμώντας πάνω από 140 εκατ. ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση. Έκανε το ντεμπούτο του το 2011 από την σουηδική εταιρεία Mojang Studios, η οποία το 2014 εξαγοράστηκε από την Microsoft.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 4 Απριλίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

