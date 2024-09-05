«A Minecraft Movie»: Δείτε το trailer της ταινίας με Jason Momoa και Jack Black

Υπό τους ήχους του «Magical Mystery Tour» των Beatles, κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ, το οποίο καλωσορίζει στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «A Minecraft Movie» των Warner Bros. και Legendary Pictures, γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζάρεντ Χες και μοντάζ του Τζέιμς Τόμας. Πρόκειται για μία ιστορία που έγραψαν οι Κρίστοφερ Μπούμαν και Χάμπελ Πάλμερ όπου η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο διασκέδαση, αλλά και το κλειδί για επιβίωση.

Πρωταγωνιστούν οι Τζέισον Μομόα και Τζακ Μπλακ, με τους Έμα Μάιερς, Ντανιέλ Μπρουκς, Σεμπάστιαν Γιουτζίν Χάνσεν και Τζένιφερ Κούλιτζ.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ταινία ακολουθεί τέσσερις απίθανους ήρωες, τον «Garbage Man» Garrison (Μομόα), τον Henry (Χάνσεν), την Natalie (Μάιερς) και την Dawn (Μπρουκς), να παλεύουν με συνηθισμένα προβλήματα όταν ξαφνικά τραβιούνται μέσα από μια μυστηριώδη πύλη στον Υπερκόσμο: μια παράξενη, κυβική χώρα θαυμάτων που ευδοκιμεί με τη φαντασία. Για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, θα πρέπει να κατακτήσουν αυτόν τον κόσμο (και να τον προστατέψουν από τα Piglins και τα Zombies, επίσης), ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν μια μαγική αναζήτηση με έναν απροσδόκητο, ειδικό τεχνίτη, τον Steve (Μπλακ).

Η περιπέτειά τους θα προκαλέσει και τους πέντε να είναι τολμηροί και να επανασυνδεθούν με τις ιδιότητες που κάνουν τον καθένα τους μοναδικά δημιουργικό...τις ίδιες τις δεξιότητες που χρειάζονται και στον πραγματικό κόσμο».

«Οτιδήποτε μπορείς να ονειρευτείς εδώ, μπορείς να το φτιάξεις», λέει ο Τζακ Μπλακ στο ξεκίνημα του τρέιλερ.

Το «A Minecraft Movie» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Απριλίου του 2025, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

