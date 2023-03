ΗΠΑ: Εννέα οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων Black Hawk στο Κεντάκι - Δείτε βίντεο

Συγκρούστηκαν δύο HH-60 Black Hawk της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων Black Hawk του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Κεντάκι, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Τα δύο HH-60 Black Hawk της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, συνετρίβησαν γύρω στις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης (05.00 σήμερα Πέμπτη, ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, ανέφερε νωρίτερα ένας αξιωματικός του Φορτ Κάμπελ, αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις του στρατού. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων.

«Έχουμε κάποια άσχημα νέα από το Φορτ Κάμπελ, με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για συντριβή ελικοπτέρου και αναμένεται ότι θα υπάρχουν θύματα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

🚨#BREAKING: Multiple fatalities after two US Army HH60 Blackhawk helicopters crashed



📌#TriggCounty | #Kentucky



Currently, Multiple authorities and other agencies are on the scene to the collision of Two U.S Army HH60 Blackhawk helicopters, which occurred during a routine… pic.twitter.com/zNHDTnKA4x — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 30, 2023

Τα HH-60 είναι μια παραλλαγή των ελικοπτέρων Black Hawk που παρέχουν αεροπορική υποστήριξη σε διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται εναέριες επιθέσεις αλλά και διακομιδή τραυματιών.

Two Army Black Hawk helicopters crash on training mission in Kentucky. @JaclynLeeTV and @martharaddatz have more on the incident. pic.twitter.com/STdpgGpHd6 — Good Morning America (@GMA) March 30, 2023

Another Blackhawk crash, this time in Kentucky. A year ago, we did a story when there was a count of 5 BH crashes in a 15 month window— from April ‘22: https://t.co/T4DsMZIxgg — Christian Garzone (@ccjgarzone) March 30, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

