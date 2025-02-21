Έξι Αμερικανοί σωφρονιστικοί υπάλληλοι άκουσαν χθες Πέμπτη να τους απαγγέλλονται κατηγορίες από ειδικό εισαγγελέα για φόνο, καθώς κατηγορούνται πως ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Δεκέμβριο μέσα σε φυλακή της Νέας Υόρκης Αφροαμερικανό ενώ είχε περασμένες χειροπέδες, ανακοίνωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

Το επεισόδιο του ξυλοδαρμού καταγράφτηκε από τις κάμερες που φόραγαν οι ίδιοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που διώκονται και συνάδελφοί τους. Οι εικόνες χαρακτηρίστηκαν «σοκαριστικές» και «συνταρακτικές» από τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, που έδωσε το οπτικό υλικό στη δημοσιότητα.

Άλλοι τρεις δεσμοφύλακες, πέρα από αυτούς που αντιμετωπίζουν την κατηγορία του φόνου, αντιμετωπίζουν επίσης διώξεις για την ίδια υπόθεση, τον θάνατο του Ρόμπερτ Μπρουκς, που εξέτιε ποινή 12 ετών κάθειρξης για βίαια εγκλήματα σε φυλακή κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

Δέκατος σωφρονιστικός υπάλληλος αντιμετωπίζει δίωξη επειδή καθάρισε τον χώρο όπου διαπράχτηκε το έγκλημα, να αποκρύψει ή να αλλοιώσει αποδεικτικά στοιχεία.

Όλοι τους ενέργησαν «συντονισμένα», με απόλυτη «αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή», κι ασκώντας αποχαλινωμένη βία που «προκάλεσε τον θάνατο του Ρόμπερτ Μπρουκς», ανέφερε ο ειδικός εισαγγελέας Ουίλιαμ Φιτσπάτρικ στο κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Το θύμα «ακινητοποιήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, στραγγαλίστηκε, φιμώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές» χωρίς να υπάρχει «κανένας νόμιμος λόγος» για την «επιβολή της τάξης», πρόσθεσε.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου. Ο 43χρονος κρατούμενος πέθανε τη νύχτα.

Στα πλάνα από τις κάμερες που φόραγαν οι φύλακες διακρίνεται ο κρατούμενος, με το πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του κάθε στιγμή. Επανειλημμένα, φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο.

Επεισόδια υπέρμετρης αστυνομικής βίας συνταράσσουν συχνά τις ΗΠΑ. Το 2020, ο θάνατος 46χρονου Αφροαμερικανού, του Τζορτζ Φλόιντ, από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός πιέζοντας τον στον λαιμό με το γόνατο για κάπου εννιά λεπτά, καθώς εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, πεσμένος στο οδόστρωμα, κι εκλιπαρούσε να του επιτρέψουν να αναπνεύσει, πυροδότησε κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και ταραχών σ’ όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

