Ψηφίζοντας για τη Γερμανία στην... Ελλάδα

Πώς ψηφίζουν οι Γερμανοί του εξωτερικού; Δικαίωμα ψήφου με προϋποθέσεις και προβλήματα στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Ανάγκη μεταρρύθμισης των διαδικασιών του εκλέγειν στο εξωτερικό.

Οι Γερμανοί που ζουν στο εξωτερικό και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον Δήμο στη Γερμανία δεν λαμβάνουν αυτόματα μέρος στις εκλογές. Πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο στον Δήμο της τελευταίας κατοικίας στη Γερμανία το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, για να εγγραφούν στον εκεί εκλογικό κατάλογο.

Προϋποθέσεις και διαδικασία

Κάθε Γερμανός πολίτης δικαιούται να λάβει μέρος στις εκλογές εάν έχει ζήσει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για τουλάχιστον τρεις συνεχείς μήνες μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών και η παραμονή αυτή έλαβε χώρα εντός των τελευταίων 25 ετών. Στη Γερμανία είναι υποχρεωτική η δήλωση της διεύθυνσης κατοικίας κι έτσι η εξακρίβωση του χρόνου διαμονής στη χώρα είναι μια απλή διαδικασία. Αν δεν πληροί αυτήν την προϋπόθεση, τότε μπορεί να συμμετάσχει εάν έχει αποκτήσει προσωπική και άμεση εξοικείωση με την πολιτική κατάσταση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και επηρεάζεται από αυτήν.



«Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι γερμανικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό δεν αποτελούν οι ίδιες εκλογική αρχή και δεν τηρούν εκλογικούς καταλόγους», τονίζει o αναπληρωτής Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μαρκ Στρόμενγκερ. Συνεπώς, δεν στήνονται κάλπες σε πρεσβείες και προξενεία και η μόνη οδός είναι αυτή της επιστολικής ψήφου. «Η διαδικασία έχει καθιερωθεί για πολλές εκλογές και είναι σχετικά απλή. Το μόνο πρόβλημα είναι οι δυνητικά μεγάλοι χρόνοι ταχυδρομικής παράδοσης, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης προτείνει την αποστολή των ψηφοδελτίων μέσω της υπηρεσιακής ταχυδρομικής του υπηρεσίας», αναφέρει. Από πολλούς ψηφοφόρους προτιμάται και ο ιδιωτικός τρόπος ταχείας αλληλογραφίας. Η προσέλευση των ψηφοφόρων σε αυτές τις ομοσπονδιακές εκλογές προβλέπεται να είναι σχετικά υψηλή. «Εδώ, σε τοπικό επίπεδο, έχουμε λάβει πολλές ερωτήσεις από Γερμανούς σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος», τονίζει ο Γερμανός διπλωμάτης.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογές

Ο Ρούμπεν Όρτλιμπ ζει τα τελευταία 3,5 χρόνια στην Ελλάδα, μετά το πρόγραμμα Erasmus στη Θεσσαλονίκη. Έως τώρα είχε ψηφίσει με τον κλασικό τρόπο. «Έπρεπε να ψάξεις αρκετά για να βρεις όλες τις πληροφορίες για την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Αιτήθηκα ηλεκτρονικά την παραλαβή των ψηφοδελτίων, αλλά αυτό φάνηκε να μη λειτουργεί. Ευτυχώς, τελικά παρέλαβα τα ψηφοδέλτια και μπόρεσα να ψηφίσω επιστολικά. Κάθε ψήφος σε μια δημοκρατική παράταξη είναι σημαντική κι έτσι βρίσκω σημαντική τη συμμετοχή στις εκλογές. Ανησυχώ πολύ για το μέλλον στη Γερμανία». Για τον ίδιο, το διακύβευμα των εκλογών είναι το περιβάλλον και η κοινωνική πολιτική και όχι μόνο η μετανάστευση, όπως έχει επικρατήσει στην προεκλογική περίοδο.



H Aουγκουστίνα Σέφνερ-Βαρβαρέσσου προσπάθησε στο παρελθόν να ψηφίσει ως Γερμανίδα του εξωτερικού, αλλά δεν τα κατάφερε. Ζει τα τελευταία σαράντα χρόνια στην Ελλάδα και η έλλειψη μόνιμης κατοικίας στη Γερμανία τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια αποτελούσε εμπόδιο. «Διατύπωσα εγγράφως σε τέσσερις σελίδες τις εξηγήσεις μου για την προσωπική και άμεση εξοικείωση με την πολιτική κατάσταση και τους θεσμούς στη Γερμανία και το αίτημά μου έγινε δεκτό. Δεν χρειάστηκε για μένα κάποια επίσημη απόδειξη», εξηγεί. Περίμενε με αγωνία την αποστολή του εκλογικού υλικού από τη Βεστφαλία, για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. «Κάθε ψήφος είναι σημαντική σε αυτή τη δεξιά στροφή που υπάρχει στη Γερμανία για τη δημοκρατία και την επίτευξη συμβιβασμών. Γεννήθηκα λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η αυξανόμενη ξενοφοβία είναι ανησυχητική», λέει χαρακτηριστικά



«Η αίτησή μου για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους απορρίφθηκε λόγω έλλειψης μόνιμης κατοικίας, ενώ έκανα αίτηση για τη σύνδεσή μου με τους πολιτικούς θεσμούς στη Γερμανία», λέει απογοητευμένη η Ίνγκριντ Κρυστάλλη-Τσίρμαν από την ανατολική Γερμανία, που ανησυχεί για την πολιτική κατάσταση στην πατρίδα της και τη συμπάθεια που έλκει η Ακροδεξιά.



«Ήμουν ήδη εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και αιτήθηκα εύκολα για την επιστολική ψήφο. Νιώθω μια μικρή ανασφάλεια βέβαια πώς θα λειτουργήσει», λέει ο 19χρονος Μπρούνο Κούμπλερ. Πραγματοποιεί το εθελοντικό κοινωνικό του έτος στην Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσσων Θεσσαλονίκης και είναι η πρώτη του φορά που θα ψηφίσει στις ομοσπονδιακές εκλογές. «Η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική πολιτική αλλά και περισσότερος ανθρωπισμός είναι για μένα τα ζητούμενα αυτών των εκλογών. Το μεταναστευτικό είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν μπορεί μόνο αυτό να καθορίσει την επόμενη τετραετία», επισημαίνει.

Ανάγκη για μεταρρύθμιση των κανόνων του εκλέγειν

Περίπου 3,5 εκατομμύρια Γερμανοί με δικαίωμα ψήφου ζουν εκτός Γερμανίας. Η προσέλευση των Γερμανών ψηφοφόρων του εξωτερικού στις τελευταίες εκλογές ήταν κοντά στο 3%, ενώ η συνολική συμμετοχή στη Γερμανία άγγιξε το76,4%. Οι προθεσμίες για την επιστολική ψήφο είναι ιδιαίτερα σύντομες αυτή τη φορά λόγω της προκήρυξης πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών, στο οποίο οι Γερμανοί δεν είναι και πολύ συνηθισμένοι. Είναι ήδη σαφές ότι πολλές επιστολικές ψήφοι κινδυνεύουν να μην καταφθάσουν εγκαίρως στην κάλπη και γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν τελικά να προσμετρηθούν. Μάλιστα, αρκετοί είναι υπό σκέψιν να προσφύγουν κατά του γερμανικού δημοσίου, επικαλούμενοι τρώση του δικαιώματός τους στην ψήφο. Η Γερμανική Πρεσβεία στο Λονδίνο προτείνει μάλιστα λύσεις «με ιδιωτική δημιουργικότητα επί τόπου», με ταξίδι στη Γερμανία μαζί με την επιστολική ψήφο και έγκαιρη υποβολή στις γερμανικές ταχυδρομικές υπηρεσίες…



«Οι ρυθμίσεις δεν είναι μόνο πολιτικά, αλλά και νομικά πολύ προβληματικές. Παραβιάζουν την αρχή της καθολικής ψηφοφορίας του άρθρου 38 του Γερμανικού Συντάγματος», επισημαίνει από την πλευρά του μιλώντας στην Deutsche Welle ο καθηγητής Δρ Όλιβερ Γιουνγκ, από το ίδρυμα «Σύνδεσμος με τους Γερμανούς του Εξωτερικού». Το ίδρυμα διεκδικεί δημοκρατική συμμετοχή παγκοσμίως με άρση των φραγμών στα δικαιώματα ψήφου για τους Γερμανούς που ζουν στο εξωτερικό. «Προτείνουμε μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και βελτίωση των συνθηκών συμμετοχής, ψηφιοποίηση της διαδικασίας εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, δημιουργία εκλογικών κέντρων στις γερμανικές πρεσβείες και κοντά στα γερμανικά σύνορα και εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για Γερμανούς που ζουν στο εξωτερικό.». Με την ψήφιση της νέας Μπoύντεσταγκ, ο κ. Γιουνγκ θα επαναφέρει το ζήτημα εξάλειψης αυτών των αντισυνταγματικών, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, εμποδίων.



Έως τότε μεσολαβεί μία κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Καλή ψήφο!

