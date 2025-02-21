Περίπου 740.000 θάνατοι από αυτοκτονίες αναφέρονται ετησίως σε όλο τον κόσμο και αυτό ισοδυναμεί με έναν θάνατο κάθε 43 δευτερόλεπτα. Αυτό διαπιστώνεται σε ανάλυση του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet Public Health».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για την περίοδο 1990-2021. Όπως διαπίστωσαν, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο παγκόσμιος δείκτης θνησιμότητας από αυτοκτονία μειώθηκε σχεδόν κατά 40%, από περίπου 15 θανάτους ανά 100.000 σε εννιά θανάτους ανά 100.000, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις και η πρόληψη λειτουργούν. Στις γυναίκες το ποσοστό μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%, ενώ στους άνδρες μειώθηκε κατά σχεδόν 34%. Συνολικά, ο ρυθμός θνησιμότητας από αυτοκτονία ήταν 12,8 ανά 100.000 πληθυσμού για τους άνδρες και 5,4 ανά 100.000 πληθυσμού για τις γυναίκες.

Ανά περιοχή, η ανατολική Ασία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 66%, με την Κίνα να αναφέρει τη μεγαλύτερη μείωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η δυτική Ευρώπη (κατά 40,8%) και ακολούθησε η κεντρική Ευρώπη (39,8%). Αντίθετα, τέσσερις περιοχές ανέφεραν αυξήσεις στο ποσοστό αυτοκτονιών και για τα δύο φύλα κατά την ίδια περίοδο. Η κεντρική Λατινική Αμερική παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση με 39%, με το Μεξικό να κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας με αύξηση 123% μόνο για τις γυναίκες.

Ωστόσο, εντοπίστηκε μεγάλη διαφοροποίηση των ποσοστών σε τοπικό επίπεδο με τον ρυθμό θνησιμότητας και για τα δύο φύλα να είναι μεγαλύτερος στην ανατολική Ευρώπη (19,2 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού). Η ανατολική Ευρώπη κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό θνησιμότητας και στους άνδρες το 2021 (34,2 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού), παρά το γεγονός ότι σημείωσε μείωση κατά 21,9% σε σχέση με το 1990.

Στην έρευνα εντοπίζεται επίσης ότι αν και οι άνδρες είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτοκτονία σε σχέση με τις γυναίκες, οι γυναίκες είχαν 49% περισσότερες πιθανότητες να την επιχειρήσουν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε λεπτό, τέσσερις άνδρες και έξι γυναίκες χρειάζονται νοσηλεία, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας.

Παγκοσμίως, οι άνδρες είχαν υπερτριπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτοκτονία με χρήση πυροβόλων όπλων από ό,τι οι γυναίκες: το 10% των αυτοκτονιών των ανδρών πραγματοποιήθηκαν με όπλα, ενώ το 3% των αυτοκτονιών των γυναικών ήταν με όπλα. Οι ΗΠΑ είχαν τις περισσότερες αυτοκτονίες που σχετίζονταν με όπλα στον κόσμο: σχεδόν 22.000 ή 55% των αυτοκτονιών των ανδρών πραγματοποιήθηκαν με όπλα, ενώ πάνω από 3.000 ή σχεδόν 31% των αυτοκτονιών των γυναικών ήταν με όπλα.

Σε σχέση με τις ηλικίες, εντοπίστηκε ότι το 1990, η μέση ηλικία θανάτου για τους άνδρες ήταν 43 χρόνια και για τις γυναίκες σχεδόν 42 χρόνια. Μέχρι το 2021, η μέση ηλικία θανάτου είχε αυξηθεί σε 47 για τους άνδρες και σχεδόν 47 για τις γυναίκες. Η υψηλότερη μέση ηλικία ήταν περίπου 58 χρόνια για τους άνδρες και 60 χρόνια για τις γυναίκες, και οι δύο στην ανατολική Ασία. Αντίθετα, η νεότερη μέση ηλικία αυτοκτονίας καταγράφηκε στην Ωκεανία, όπου ήταν 36 χρόνια για τους άνδρες και 34 χρόνια για τις γυναίκες.

