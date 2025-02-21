Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας: Οι απειλές του ΝΑΤΟ για τις λιμενικές υποδομές έχουν ενταθεί

Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ανέφερε την Παρασκευή ότι οι απειλές κατά των ρωσικών λιμενικών υποδομών από το ΝΑΤΟ έχουν ενταθεί και ότι οι συνολικές απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

