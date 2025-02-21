Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας: Οι απειλές του ΝΑΤΟ για τις λιμενικές υποδομές έχουν ενταθεί

Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ανέφερε την Παρασκευή ότι οι απειλές κατά των ρωσικών λιμενικών υποδομών από το ΝΑΤΟ έχουν ενταθεί και ότι οι συνολικές απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.
Πηγή: skai.gr
- Ο Μασκ υπόσχεται να «διορθώσει» το X στον απόηχο της δημοτικότητας του Ζελένσκι
- Το παρασκήνιο της συνάντησης Ζελένσκι με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ για τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας - Οι πιέσεις για άμεση υπογραφή
- Προειδοποίηση Νετανιάχου: Η Χαμάς θα πληρώσει που δεν επέστρεψε τη Σίρι Μπίμπας - Παρέδωσαν σορό γυναίκας από τη Γάζα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.