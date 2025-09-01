Αντιδράσεις στους κόλπους της ΕΕ προκάλεσαν οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να τις απορρίπτει ως πρόωρες και να υπογραμμίζει ότι η Κομισιόν δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε τέτοια ζητήματα.

Ειδικότερα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας απέρριψε τη Δευτέρα ως πρόωρες τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν έχει την εντολή να συζητά τέτοια ζητήματα.

Η φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή ότι η Ευρώπη εκπονεί «αρκετά ακριβή σχέδια» για μια πολυεθνική ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Αυτά είναι θέματα που δεν τα συζητάς προτού καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις πλευρές που έχουν λόγο στο ζήτημα», είπε ο Μπόρις Πιστόριους σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία τη Δευτέρα.

«Δεν θα ήταν ορθό να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοιες σκέψεις με οποιονδήποτε τρόπο, πέρα από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν είπε στους FT την Κυριακή ότι η ανάπτυξη αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει πιθανώς δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ σε συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και σε μέσα πληροφοριών και επιτήρησης.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι υψίστης σημασίας, και απολύτως κρίσιμες, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη, και είχαμε συμφωνία στον Λευκό Οίκο. Αυτό το ζήτημα προχωράει πολύ καλά επιμένει, παρά τις περί αντιθέτου πληροφορίες που διέρρευσαν».

Στην επίμαχη συνέντευξη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε, επίσης, ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατ' επανάληψη».

Ενδεικτικό της κινητικότητας και των διαβουλεύσεων γύρω από το κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας είναι και το γεγονός ότι η Γαλλία θα φιλοξενήσει την Πέμπτη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Η συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (κάποιοι ηγέτες θα παραστούν, κάποιοι θα μετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης), θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, πρόσθεσε το Ελιζέ.

