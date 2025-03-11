Ένοπλοι μαχητές της Αλ Σαμπάμ εισέβαλαν το πρωί της Τρίτης σε ξενοδοχείο στην κεντρική Σομαλία, προκαλώντας χάος.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο και για εκρήξεις και πυροβολισμούς, ενώ το ξενοδοχείο που έγινε στόχος βρίσκεται στο Beledweyne και φιλοξενεί αξιωματικούς του στρατού.

Η επίθεση φέρεται να ξεκίνησε με παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα και στη συνέχεια, οι ένοπλοι φέρεται να μπήκαν στο ξενοδοχείο, όπου ακούγονται και πυροβολισμοί.

Υπάρχουν πληροφορίες για πολλά θύματα, με το Reuters να μεταδίδει πως είναι τουλάχιστον 4, με την καταμέτρηση να συνεχίζεται.

