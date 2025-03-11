Με επίκεντρο την ειρήνη στην Ουκρανία η συνάντηση Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Σαουδική Αραβία με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με κοινή δήλωσή τους που δημοσιεύτηκε σήμερα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, συζήτησαν τις προσπάθειες που γίνονται για την επίτευξη «βιώσιμης, δίκαιης και συνολικής» ειρήνης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του τα ξημερώματα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως:

«Είχα μια καλή συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Είμαι ευγνώμων για τη σοφή προοπτική του σχετικά με τις παγκόσμιες υποθέσεις και την υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να ακούσουμε λόγια εμπιστοσύνης για το μέλλον της Ουκρανίας.

Συζητήσαμε όλα τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης—τόσο διμερή θέματα όσο και συνεργασία με άλλους εταίρους. Αναγνώρισα τις προσπάθειες του διαδόχου να φέρει πιο κοντά την αληθινή ειρήνη. Η Σαουδική Αραβία παρέχει μια κρίσιμη πλατφόρμα για τη διπλωματία, και το εκτιμούμε αυτό.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία παραμένει στη Τζέντα για να συνεργαστεί με την ομάδα των ΗΠΑ την Τρίτη, 11 Μαρτίου, και ελπίζουμε σε πρακτικά αποτελέσματα. Η θέση της Ουκρανίας σε αυτές τις συνομιλίες θα είναι πλήρως εποικοδομητική.

Με τον διάδοχο, είχαμε μια λεπτομερή συζήτηση για τα βήματα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση μιας αξιόπιστης και διαρκούς ειρήνης. Τόνισα συγκεκριμένα το θέμα της απελευθέρωσης των κρατουμένων και της επιστροφής των παιδιών μας, που θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό βήμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διπλωματικές προσπάθειες. Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις μορφές των εγγυήσεων ασφαλείας.

Εκτιμούμε την ετοιμότητα της Σαουδικής Αραβίας να επεκτείνει την οικονομική συνεργασία και να επενδύσει στην Ουκρανία. Συζητήσαμε βασικούς τομείς για επενδύσεις, ξεκινώντας από την ασφάλεια, την ενέργεια και τις υποδομές. Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για οικονομική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο διάδοχος μοιράστηκε επίσης τη φιλόδοξη οικονομική στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας και ευχόμαστε στους εταίρους μας επιτυχία. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και είμαστε βέβαιοι ότι οι ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των εθνών και των περιοχών μας θα ωφελήσουν τόσο τους λαούς μας όσο και τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

