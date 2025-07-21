Λονδίνο, Γιάννης Χιανωτάκης,

Το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνει περαιτέρω την πίεση προς τη Ρωσία ανακοινώνοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της χώρας και τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τη μεταφορά πετρελαίου.

Συνολικά 137 νέοι στόχοι προστέθηκαν στη λίστα των κυρώσεων, «προκαλώντας πλήγμα στα έσοδα της Ρωσία από τις εξαγωγές πετρελαίου» – έσοδα που όπως τονίζει η βρετανική κυβέρνηση χρηματοδοτούν τον παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία.

Βασικός πυλώνας των κυρώσεων είναι η στοχοποίηση 135 δεξαμενόπλοιων, τα οποία φέρεται να έχουν μεταφέρει παράνομα φορτία αξίας 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2024. Οι νέες κυρώσεις πλήττουν επίσης εταιρείες που διευκολύνουν τη λειτουργία αυτού του «σκιώδους στόλου».

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε: «Οι νέες κυρώσεις θα συνεχίσουν να αποδυναμώνουν τον σκιώδη στόλο του Πούτιν και θα του στερήσουν τα κρίσιμα έσοδα από το πετρέλαιο. Όσο ο Πούτιν συνεχίζει να αποφεύγει τις σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αξιοποιήσουμε πλήρως το καθεστώς κυρώσεων για να εντείνουμε την οικονομική πίεση και να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Το Λονδίνο τονίζει ότι η ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ύψιστη προτεραιότητα και η αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του «Σχεδίου Αλλαγής» της κυβέρνησης.

Οι δυτικές κυρώσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση των ρωσικών εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τρίτη συνεχή χρονιά από το 2022 – με συνολικές απώλειες που ξεπερνούν το ένα τρίτο της αρχικής αξίας τους. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αυξάνεται και οι δαπάνες για άμυνα και ασφάλεια εκτοξεύονται.

