ΗΠΑ: Πέθανε ο 61χρονος που τραυματίστηκε σε μαγνητικό τομογράφο

Πέθανε ο 61χρονος άνδρας στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σοκαριστικό ατύχημα που είχε σε μαγνητικό τομογράφο.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης που μας πέρασε, όταν ο άνδρας μπήκε στην αίθουσα εξετάσεων της κλινικής Nassau Open MRI, φορώντας μια χοντρή μεταλλική αλυσίδα στον λαιμό του

Εκείνη την ώρα ο μαγνητικός τομογράφος λειτουργούσε με αποτέλεσμα το μηχάνημα να τον «ρουφήξει» βίαια.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 61χρονος δεν είχε άδεια εισόδου στην αίθουσα απεικόνισης και υπέστη «ιατρικό επεισόδιο».

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγός του είπε σε τοπικά μέσα ότι τον κάλεσε μέσα στο δωμάτιο όπου και βρισκόταν το μηχάνημα αφού εκείνη ήταν που εξεταζόταν.

Τα μηχανήματα MRI χρησιμοποιούν ισχυρό μαγνητικό πεδίο για να δημιουργήσουν λεπτομερείς εικόνες.

Συνήθως, οι ασθενείς καλούνται να αφαιρέσουν μεταλλικά αντικείμενα και να αλλάξουν ρούχα πριν από τη μαγνητική τομογραφία ή πριν πλησιάσουν το μηχάνημα.

«Το θύμα φορούσε μια μεγάλη μεταλλική αλυσίδα γύρω από τον λαιμό του, που τον τράβηξε στο μηχάνημα, προκαλώντας το ατύχημα», δήλωσε η Αστυνομία της Κομητείας Nassau, η οποία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Ο 61χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

