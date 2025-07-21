Ρωσία: Κλιμακώνει τον υβριδικό πόλεμο στη Γερμανία λέει το Βερολίνο

Οι προσπάθειες της Ρωσίας να διαταράξει τη γερμανική κοινωνία έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, σύμφωνα με την επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας της Γερμανίας.

«Μιλάμε για μια απότομη αύξηση των περιπτώσεων κατασκοπείας και υβριδικών μέτρων», δήλωσε η Μαρτίνα Ρόζενμπεργκ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. «Η προσέγγιση είναι πιο μαζική και επίσης πιο επιθετική».

Ο αριθμός των περιπτώσεων όπου υπάρχει υποψία ρωσικής εμπλοκής έχει διπλασιαστεί κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ανέφερε το DPA σε συνέντευξή του με τη Ρόζενμπεργκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Militärische Abschirmdienst ή της Υπηρεσίας Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας.

«Δεν είναι μυστικό: Ως υλικοτεχνικός κόμβος για τις κινήσεις στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και ως ενεργός εταίρος του ΝΑΤΟ, η Γερμανία βρίσκεται πάντα στο ραντάρ για τις ξένες υπηρεσίες πληροφοριών», πρόσθεσε η Ρόζενμπεργκ, με τα λόγια της να απηχούν εκείνα του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Εσθονίας πέρυσι.

Πιο πρόσφατα, το γερμανικό ναυτικό έχει εντοπίσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε πλοία: σπασμένα καλώδια, λάδι στην παροχή νερού ή μεταλλικά θραύσματα σε σύστημα μετάδοσης κίνησης, αναφέρει το Politicol.

Ρωσικές μυστικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνταν στη Γερμανία ήδη πριν από τη γενικευμένη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ένα γερμανικό δικαστήριο απέλασε δύο Ρώσους διπλωμάτες το 2021 για τη δολοφονία ενός Γεωργιανού πολίτη, για παράδειγμα.

Η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας βρίσκει τους νεοσύλλεκτους στο διαδίκτυο και συχνά δεν γνωρίζουν τον τελικό στόχο, όπως ο Ουκρανικής υπηκοότητας έφηβος που προκάλεσε έκρηξη σε ένα κατάστημα Ikea στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: skai.gr

