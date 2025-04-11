Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα νέο πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης ύψους 450 εκατομμυρίων λιρών προς το Κίεβο η βρετανική κυβέρνηση. Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι υπογράμμισε ότι «πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να ενισχύσουμε την άμυνα της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με το BBC, το πακέτο βοήθειας περιλαμβάνει χρηματοδότηση για εκατοντάδες χιλιάδες drones, αντιαρματικές νάρκες, ραντάρ, καθώς και την επισκευή και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού που έχουν ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία. Από το συνολικό ποσό, περίπου 350 εκατομμύρια λίρες θα καλυφθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, με επιπλέον ενίσχυση από τη Νορβηγία μέσω του Διεθνούς Ταμείου για την Ουκρανία, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του Λονδίνου.

«Δεν μπορούμε να θέσουμε σε την ειρήνη ξεχνώντας τον πόλεμο, γι' αυτό το μεγάλο πακέτο θα αυξήσει την υποστήριξη στον αγώνα της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας», είπε ο Χίλι προσθέτοντας:

«Το 2025 ήταν η κρίσιμη χρονιά για την Ουκρανία. Η δουλειά μας ως υπουργοί άμυνας είναι να δώσουμε στα χέρια των Ουκρανών πολεμιστών ό,τι χρειάζονται».

Πηγή: skai.gr

