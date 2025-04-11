Ποιοι θα αναλάβουν τα υπουργεία - κλειδιά στην κυβέρνηση CDU - SPD

Μετά τη συμφωνία CDU/CSU - SPD στη Γερμανία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με καγκελάριο τον συντηρητικό Φρήντριχ Μερτς, έχει αρχίσει η φημολογία για το ποιοι θα αναλάβουν τα βασικά υπουργεία.

Το Politico παρουσιάζει τους κύριους διεκδικητές των θέσεων.

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς πρόκειται να αναλάβει τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομίας, ενώ το SPD θα έχει τον έλεγχο της άμυνας και των οικονομικών. Το υπουργείο Εσωτερικών θα πάρει το αδελφό κόμμα του CDU, η Χριστιανική Κοινωνική Ένωση (CSU).

Ακολουθεί μια σύντομη λίστα πιθανών υποψηφίων για ορισμένες από τις βασικές υπουργικές θέσεις του Βερολίνου.

Υπουργείο Εξωτερικών

Γιόχαν Βάντεπουλ

Βετεράνος βουλευτής της CDU και αναπληρωτής αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, ο Βάντεπουλ έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες και θεωρείται ως η πιο πιθανή επιλογή για μια θέση στο υπουργείο Εξωτερικών. Σε ένα ανδροκρατούμενο μελλοντικό υπουργικό συμβούλιο, ο διορισμός του θα σηματοδοτούσε την επιστροφή σε ένα πιο συμβατικό στυλ διπλωματίας μετά τη θητεία της απερχόμενης υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία υποστήριζε μια «φεμινιστική εξωτερική πολιτική».

Άρμιν Λάσετ

Ο πρώην ηγέτης του CDU και πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας παρέμεινε ενεργός στα διεθνή φόρουμ και θεωρείται ότι επιδιώκει έναν ρόλο υψηλού επιπέδου στην εξωτερική πολιτική. Ο διορισμός του θα ήταν ένα είδος come back μετά την ιστορική ήττα του κόμματός του το 2021, όταν ο Λάσετ ήταν υποψήφιος καγκελάριος.

Γενς Σπαν

Επί του παρόντος, αναπληρωτής αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU, ο Σπαν δεν είναι ειδικός στην εξωτερική πολιτική, αλλά το ισχυρό του δίκτυο στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι δεσμοί του με τους Ρεπουμπλικάνους, θεωρείται πλεονέκτημα. Ο Σπαν παρευρέθηκε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών πέρυσι και αναφέρεται ως μια πιο αντισυμβατική επιλογή δεδομένης της ανάγκης του Μερτς να σφυρηλατήσει δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.

Υπουργείο Άμυνας

Μπόρις Πιστόριους

Ο Πιστόριους κατατάσσεται σταθερά ως ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Γερμανίας και αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τον ρόλο του ως υπουργός Άμυνας.

Ο Όλαφ Σολτς επέλεξε τον Πιστόριους να γίνει υπουργός Άμυνας σχεδόν ένα χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Πιστόριους θεωρήθηκε τότε ως μια ασυνήθιστη επιλογή, καθώς δεν είχε εμπειρία σε ηγετικές θέσεις. Αλλά έκτοτε έχει κερδίσει τον σεβασμό και τον θαυμασμό των πολιτικών και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος στο εσωτερικό, και πολλών από τους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ στο εξωτερικό. Ο Πιστόριους, ο οποίος έχει μια σχετικά επιθετική στάση για την Ουκρανία και προσπάθησε να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας για να τις κάνει «κατάλληλες για πόλεμο», δήλωσε ότι θέλει να διατηρήσει τη θέση του.

Υπουργείο Οικονομικών

Λαρς Κλίνγκμπαϊλ

Ο Κλίνγκμπαϊλ, επί του παρόντος συν-αρχηγός του SPD, θεωρείται ένα από πιο πειθαρχημένα στελέχη του κόμματος και βασικός παράγοντας που το οδήγησε στη μετά Σολτς εποχή. Θεωρείται επίσης ως η πιο πιθανή επιλογή για την ισχυρή θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο Κλίνγκμπαϊλ ανέλαβε ηγετικό ρόλο για το κόμμα του κατά τις διαπραγματεύσεις συνασπισμού, και ενώ δεν έχει τις τεχνοκρατικές δεξιότητες άλλων υποψηφίων για τη θέση, ο διορισμός του θα δώσει στο SPD επιρροή και έλεγχο πάνω στα πορτοφόλια, την ώρα που η χώρα πρόκειται να απελευθερώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες δαπάνες για άμυνα και υποδομές.

Γιεργκ Κούκις

Ο Κούκις, επί μακρόν στενός σύμβουλος του Σολτς, ανέλαβε τη θέση του μεταβατικού υπουργού Οικονομικών μετά την κατάρρευση του τρικομματικού συνασπισμού του Σολτς τον Νοέμβριο. Ο Κούκις είναι ένας έμπειρος τεχνοκράτης και πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, ο οποίος βλέπει τη δημοτικότητά του να ανεβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, μετά και από μια πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Κάρστεν Λίνεμαν

Είναι ο επικεφαλής πολιτικής του CDU και ένας από τους στενότερους συμμάχους του Μερτς, ο οποίος πιστώνεται τη διαμόρφωση της οικονομικής ατζέντας του κόμματος τα τελευταία χρόνια. Εκπαιδευμένος οικονομολόγος, ο Λίνεμαν έχτισε το προφίλ του ως θιασώτης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της μεταρρύθμισης από την πλευρά της προσφοράς, σηματοδοτώντας μια σαφή απόκλιση από την προσέγγιση του απερχόμενου υπουργού Οικονομίας Χάμπεκ των Πρασίνων.

Υπουργείο Εσωτερικών

Αλέξάντερ Ντόμπριντ

Πολλά χρόνια στέλεχος του CSU και πρώην υπουργός Μεταφορών, ο Ντόμπριντ είναι γνωστός για τη σκληροπυρηνική ρητορική του σχετικά με τη μετανάστευση και την αστυνόμευση, καθιστώντας τον κατάλληλο για την εφαρμογή της υποσχεθείσας καταστολής της μετανάστευσης από τον Μερτς.

Η ηγεσία του θα έφερνε πιθανότατα έναν πιο λαϊκιστικό τόνο στο υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.