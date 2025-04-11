Οι ΗΠΑ θα ταυτοποιήσουν τα αίτια του αυτισμού ως τον Σεπτέμβριο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ορίζοντας συγκεκριμένη διορία για να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα το οποίο οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να διαλευκάνουν εδώ και δεκαετίες.

«Θα γνωρίζουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο. Έχουμε ξεκινήσει μια μαζική προσπάθεια διεξαγωγής τεστ και έρευνας στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Κένεντι στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κένεντι υποστηρίζει εδώ και καιρό τη θεωρία, που έχει καταρριφθεί επιστημονικά, ότι ο αυτισμός συνδέεται με το εμβόλιο κατά της ιλαράς.

«Θα εξετάσουμε τα εμβόλια, αλλά θα εξετάσουμε τα πάντα. Όλα είναι στο τραπέζι, τα τρόφιμα, το νερό, ο αέρας, διάφοροι τρόποι ανατροφής των παιδιών, όλα τα είδη των αλλαγών που μπορεί να πυροδότησαν αυτή την επιδημία», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας στο Fox News.

Ο Τραμπ ζήτησε τον Φεβρουάριο τη σύσταση της επιτροπής «Να γίνει η Αμερική ξανά υγιής», στην οποία συμμετέχει ο Κένεντι και άλλοι υπουργοί και είναι αρμόδια να εξετάσει σειρά ζητημάτων, από τα ποσοστά αυτισμού και άσθματος στα παιδιά ως την ποσότητα των φαρμάκων που συνταγογραφούνται για τη ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας) και άλλες διαταραχές.

«Θα πρέπει να είναι κάτι τεχνητό εκεί έξω που το προκαλεί αυτό», εκτίμησε τότε ο Τραμπ. «Δεν θα έχει υπάρξει μεγαλύτερη συνέντευξη Τύπου από αυτή που θα γίνει όταν βρεις την απάντηση αυτή», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Κένεντι στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

«Δεν είναι "επιδημία"» - Αδιευκρίνιστες εδώ και δεκαετίες οι αιτίες της αναπτυξιακής διαταραχής

Οι διαγνώσεις αυτισμού στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2000, εντείνοντας την ανησυχία της κοινής γνώμης. Το 2022 στις ΗΠΑ το ποσοστό αυτισμού στα παιδιά ηλικίας 8 ετών έφτανε το 2,77% (1 στα 36), έναντι 2,27% το 2018 και 0,66% το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου του Τραμπ για την ανακάλυψη των αιτιών, η Κρίστιν Ροθ, στέλεχος της οργάνωσης Autism Society of America, αναρωτήθηκε αν θα είναι εφικτό να υπάρξει απάντηση στο ζήτημα των αιτιών του αυτισμού ως τον Σεπτέμβριο.

Το να χαρακτηρίζονται επιδημία τα αυξανόμενα ποσοστά αυτισμού «είναι εξαιρετικά ανεύθυνο και βαθιά ανησυχητικό», σχολίασε η Ροθ, προσθέτοντας ότι «ενθαρρύνει τον φόβο και την παράνοια» και στιγματίζει την κοινότητα των αυτιστικών.

«Ο αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τους ανθρώπους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους», τόνισε.



Οι επιστήμονες αναζητούν εδώ και δεκαετίες τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλουν στον αυτισμό, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτίες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Εξηγούν εξάλλου ότι η αύξηση του ποσοστού αυτισμού στα παιδιά στις ΗΠΑ εξηγείται από τη διεύρυνση του όρου, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες συμπεριφορές, όπως και τα μεγαλύτερα ποσοστά διαγνώσεων και τη μεγαλύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης για το θέμα.

Νέα, μεγάλη έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, βρήκε στοιχεία που συνδέουν τον διαβήτη εγκυμοσύνης με αυξημένο κίνδυνο διαταραχών στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα των παιδιών, περιλαμβανομένου του αυτισμού.



