Τρεις μαθητές εντοπίστηκαν νεκροί μετά την κατάρρευση του ισλαμικού σχολείου, Al Khoziny, στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, στην Ινδονησία την ώρα που δεκάδες μαθητές συμμετείχαν σε μία απογευματινή προσευχή.

Συνολικά 38 άνθρωποι υπολογίζεται ότι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια του σχολείου με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνo.

Ο Νανάνγκ Σιγίτ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Σουραμπάγια, πιστεύει ότι υπάρχουν επιζώντες στο κατεστραμμένο κτίριο επειδή άκουσαν «κλάματα και φωνές».

«Αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να προχωράμε προσεκτικά, επειδή η κατάσταση του κατεστραμμένου κτιρίου είναι ασταθής», είπε.

Ο μαθητής της έβδομης τάξης, Μουχάμαντ Ριτζαλούλ Κοΐμπ ο οποίος κατάφερε να σωθεί όταν το σχολείο κατέρρευσε είπε ότι στην αρχή ακούστηκαν πέτρες να καταρρέουν.

«Γινόταν όλο και πιο δυνατός ο ήχος», είπε ο 13χρονος προσθέτοντας ότι έτρεξε αμέσως έξω.

Ο ίδιος τραυματίστηκε από θραύσματα στέγης που έπεφταν, αλλά κατάφερε να βγει από τα ερείπια.

Ένας άλλος μαθητής, ο Σόφα, είπε ότι είδε μαθητές να έχουν τραυματιστεί. «Είχαν επίσης σπασμένα κόκαλα», είπε.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας, οι συνθήκες διάσωσης είναι πολύ δύσκολες διότι το κτίριο έχει καταρρεύσει σαν «τηγανίτα, δηλαδή υπάρχουν στρώσεις από πλάκες από σκυρόδεμα αφήνοντας μόνο στενά κενά, ασταθείς συνθήκες και την πιθανότητα να υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι επιζώντες», δήλωσε ο Μοχάμεντ Σιαφέι, επικεφαλής του οργανισμού Basarnas.

Επίσης, η χρήση βαρέος εξοπλισμού θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των επιζώντων.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν διακόψει προσωρινά τις έρευνες λόγω της αστάθειας που υπάρχει.

