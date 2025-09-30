Το επερχόμενο σχέδιο των Βρυξελλών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ θα περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.

«Δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για προσωπική κερδοσκοπία πάνω σε μια βασική ανάγκη όπως η στέγαση», δήλωσε ο επίτροπος σε συνέδριο υψηλού επιπέδου για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση στην Κοπεγχάγη, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της «χρηματιστικοποίησης» του στεγαστικού αποθέματος της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές των κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 60% από το 2010, ενώ το κόστος ενοικίασης έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 30%. Οι ειδικοί αποδίδουν την απότομη αύξηση στη δραματική επιβράδυνση της κατασκευής δημόσιων κατοικιών και στην αισθητή αύξηση των κερδοσκοπικών πρακτικών σε αστικές περιοχές όπου το απόθεμα οικονομικά προσιτών κατοικιών έχει συρρικνωθεί.

Ο Γιόργκενσεν επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης — το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα φέτος — θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέποντας στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσια κεφάλαια για την κατασκευή κατοικιών για Ευρωπαίους της μεσαίας τάξης.

Καθώς τα δημόσια κεφάλαια από μόνα τους δεν θα επαρκούν, ο επίτροπος εξήγησε ότι αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να συνδυαστούν με ιδιωτικές επενδύσεις, τονίζοντας ότι τέτοιες επενδύσεις πρέπει να «εξισορροπούν τις σταθερές αποδόσεις με την κοινωνική ευθύνη».

Γι’ αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να διασφαλίσει ότι οι κατοικίες που θα κατασκευάζονται μέσω δημοσίων-ιδιωτικών προγραμμάτων θα είναι πραγματικά προσιτές.

Εκτός από τα μέτρα που αποσκοπούν στην απλούστευση των περίπλοκων ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων που καθυστερούν την κατασκευή νέων κατοικιών, ο Γιόργκενσεν ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο σχέδιο θα ρυθμίζει επίσης τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.

Η μετατροπή του κτιριακού αποθέματος σε τουριστικά διαμερίσματα θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την αύξηση του κόστους, με τις αρχές να προχωρούν στην πλήρη απαγόρευση αυτών των ακινήτων σε μέρη όπως η Βαρκελώνη. Ο επίτροπος δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει αυτό το σύνθετο ζήτημα «σθεναρά, αλλά δίκαια».

«Αυτή η κρίση αποτελεί μια καθοριστική δοκιμασία για την ευρωπαϊκή μας δημοκρατία», δήλωσε ο Γιόργκενσεν. «Είναι μια μάχη που δεν μπορούμε να χάσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.