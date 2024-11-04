Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων του ηφαιστείου Όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι στην ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, που έδωσαν εντολή στους κατοίκους παρακείμενων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

«Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές, έχουν επιβεβαιωθεί έξι θάνατοι», δήλωσε αρχικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Λίγο αργότερα ο Ιερώνυμος Λαμαουράν, αξιωματούχος στην περιοχή Ανατολική Φλόρες, έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς, διευκρινίζοντας πως οι ηφαιστειακές εκρήξεις, μετά της οποίες εκλύθηκαν λάβα, τέφρα, πυρακτωμένοι βράχοι και τοξικά αέρια από τον κρατήρα, έπληξαν επτά χωριά ως τώρα.

Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ξένοι τουρίστες, εξερράγη επανειλημμένα τη νύχτα. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο, εικονίζονται χωριά κοντά στο όρος του ηφαιστείου να έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα ηφαιστειακής τέφρας και κατά τόπους να βρίσκονται στις φλόγες.

Η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία ηφαιστειολογίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο στην περιοχή και παρότρυνε τους κατοίκους και τους τουρίστες να μην επιδοθούν σε καμιά δραστηριότητας σε ακτίνα τουλάχιστον επτά χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα.

Καταγράφεται «μεγάλη αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας» στο όρος Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, εξήγησε η υπηρεσία σε προειδοποιητικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα.

Η δραστηριότητα εντάθηκε από χθες στις 23:57 (τοπική ώρα· 17:57 ώρα Ελλάδας).

Είχαν καταγραφεί αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις εκεί τον Ιανουάριο, αναγκάζοντας και τότε τις αρχές να κηρύξουν συναγερμό και να απομακρύνουν εσπευσμένα πάνω από 2.000 κατοίκους.

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η δραστηριότητα διανύει φάση έξαρσης σε διάφορους τομείς της Ινδονησίας φέτος.

Την 11η Μαΐου, ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις κρύας λάβας από το όρος Μαράπι, στη νήσο Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 60 ανθρώπους κι ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

