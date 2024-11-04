Σάλο έχει προκαλέσει η ρατσιστική δήλωση του Ντόνλαντ Τραμπ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ξανά υποψήφιος σε ένα κρεσέντο ρατσιστικών δηλώσεων, είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων και στον Έλληνα σταρ του NBA, σημειώνοντας: «Ποιος είναι πιο Έλληνας; Ο Έλληνας ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά»;

Εκτός από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που απάντησε με τον δικό του τρόπο στον Τραμπ, θέση πήρε και ο άλλοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα.

«Αν ήσασταν μαύροι ή από τη Λατινική Αμερική και νιώθατε ότι η κοινότητά σας παραμελείτε συχνά από τους πολιτικούς, πέρα από την εκλογική περίοδο. Καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε. Όμως, γιατί πιστεύετε πως η απάντηση είναι να ψηφίσετε κάποιον που έχει μακρά ιστορία στο να υπονομεύει και να αδιαφορεί για τις κοινότητές σας, του οποίου η επιχείρηση μηνύθηκε γιατί δε νοίκιαζε σε ανθρώπους σαν κι εσάς. Που προφανώς δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ένας σούπερ σταρ του NBA, μπορεί να είναι μαύρος και Έλληνας», τόνισε ο Ομπάμα, επισημαίνοντας:

«Που υπονοεί ότι κάθε Μεξικανός που περνάει τα σύνορα είναι εγκληματίας και βιαστής. Που διαδίδει γελοίες φαντασιώσεις ότι οι άνθρωποι από την Αϊτή τρώνε τα κατοικίδια άλλων ανθρώπων. Που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κανόνισε ένας από τους υποστηρικτές του να πει αστεία σχετικά με μαύρους ανθρώπους που τρώνε καρπούζια και ότι το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα νησί σκουπιδιών, πάνω στη σκηνή, στο Madison Square Garden. Πιστεύετε ότι αυτός είναι κάποιος που μπορεί να σας φροντίσει»; αναρωτήθηκε ο Μπάρακ Ομπάμα.

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ, είπε: «Δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ την πολιτική και από το λίγο που βλέπω προσπαθώ να κρατώ τις απόψεις μου για μένα και την οικογένειά μου. Είμαι εδώ για να παίζω μπάσκετ και να απαντώ σε μπασκετικές ερωτήσεις. Εύχομαι καλή τύχη και στους δύο υποψήφιους».

Obama on Trump: Who cannot understand how an NBA superstar can be both Greek and Black… Who spreads ridiculous fantasies that Haitians are eating people’s pets. Who just this past week arranged for one of his supporters to tell jokes about Black people eating watermelon and… pic.twitter.com/8hs8buZc5d — Acyn (@Acyn) November 3, 2024

