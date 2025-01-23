Μεγάλες αυξήσεις επιφυλάσσει το Νεπάλ στους ορειβάτες του Έβερεστ καθώς ύστερα από μια 10ετία αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τις τιμές κατά 36%.

Η ορειβασία στο υψηλότερο βουνό του κόσμου ήταν ανέκαθεν ακριβό σπορ, ωστόσο μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Νεπάλ να προχωρήσει σε αυξήσεις - φωτιά, γίνεται προσιτό, μόνο στην ελίτ της ορειβασίας.

Από τον Σεπτέμβριο, όσοι επιδιώκουν να ανέβουν στο ψηλότερο βουνό του κόσμου κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής θα πρέπει να πληρώσουν 15.000 δολάρια, αύξηση 36% σε σχέση με το μακροχρόνιο τέλος των 11.000 δολαρίων, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Τα τέλη για όσους θέλουν να ανέβουν εκτός της περιόδου αιχμής από Απρίλιο έως Μάιο θα αυξηθούν επίσης κατά το ίδιο ποσοστό, που σημαίνει ότι θα κοστίζουν 7.500 δολάρια και 3.750 δολάρια από Δεκέμβριο έως Φεβουάριο.

Τα έσοδα από τα τέλη αδειών αποτελούν βασική πηγή εσόδων για το Νεπάλ, με την ορειβασία και την πεζοπορία να συνεισφέρουν περισσότερο από 4% στην οικονομία της χώρας.

Οι ειδικοί στην ορειβασία συχνά επικρίνουν την κυβέρνηση του Νεπάλ επειδή επέτρεψε πάρα πολλούς ορειβάτες στο Έβερεστ, ωστόσο, με περίπου 300 άδειες για το βουνό που εκδίδονται ετησίως.

Δεν είναι σαφές εάν η αύξηση των τιμών, η οποία ήταν υπό συζήτηση από πέρυσι, θα επιβραδύνει τη ζήτηση.

«Τα δικαιώματα (τέλη αδειών) δεν είχαν αναθεωρηθεί για πολύ καιρό», δήλωσε στο Reuters ο Ναραγιάν Πρασάντ Ρέγκμι, γενικός διευθυντής του Τμήματος Τουρισμού. "Τα έχουμε ενημερώσει τώρα."

Η Regmi δεν διευκρίνισε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα επιπλέον έσοδα.

Τον Απρίλιο του 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ διέταξε την κυβέρνηση να περιορίσει τον αριθμό των ορειβατικών αδειών που εκδίδονται για το Έβερεστ και άλλες κορυφές, λέγοντας ότι η χωρητικότητα των βουνών «πρέπει να γίνεται σεβαστή».

Ωστόσο, η προκαταρκτική διαταγή δεν όρισε μέγιστο αριθμό.

Εν μέσω ανησυχιών για συνωστισμό στο Έβερεστ και ορειβάτες που κάνουν ουρές σε επικίνδυνες συνθήκες για να φτάσουν στην κορυφή, ο στρατός του Νεπάλ ξεκίνησε το 2019 να διεξάγει ετήσιο καθαρισμό του βουνού, το οποίο συχνά περιγράφεται ως η υψηλότερη χωματερή στον κόσμο.

Σε αυτό το διάστημα τουλάχιστον πέντε καθαρισμοί έχουν συγκεντρώσει 119 τόνους σκουπίδια, 14 ανθρώπινα πτώματα και μερικούς σκελετούς, σύμφωνα με τον στρατό - αλλά υπολογίζεται ότι άλλα 200 πτώματα παραμένουν στο βουνό.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ.

