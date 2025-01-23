«Αγαπητέ Πρόεδρε Τραμπ…»: Τι ανέφερε η επιστολή Μπάιντεν στον Τραμπ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κάθισε στο Οβάλ Γραφείο, μετά την ορκωμοσία του την περασμένη Δευτερα, βρήκε σε ένα συρτάρι, μετά από ευγενική υπενθύμιση ενός δημοσιογράφου, την επιστολή που του είχε αφήσει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Τότε ο νέος πρόεδρος αρνήθηκε να διαβάσει το περιεχόμενό της δημοσίως. Το Fox News (το αγαπημένο κανάλι του Τραμπ) όμως εξασφάλισε και δημοσιοποίησε τι έγραφε τελικά η επιστολή.

«Αγαπητέ Πρόεδρε Τραμπ, καθώς παίρνω άδεια από αυτό το ιερό αξίωμα, εύχομαι σε σας και την οικογένειά σας ό,τι καλύτερο τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο αμερικανικός λαός – και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – προσβλέπουν σε αυτό το σπίτι (τον Λευκό Οίκο) για σταθερότητα στις αναπόφευκτες καταιγίδες της ιστορίας. Προσεύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι μια περίοδος ευημερίας, ειρήνης και χάριτος για το έθνος μας.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί και να σας καθοδηγεί όπως έχει ευλογήσει και καθοδηγήσει την αγαπημένη μας χώρα από την ίδρυσή μας», καταλήγει στην επιστολή του ο Τζο Μπάιντεν.

