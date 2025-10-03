Τους εννέα έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μετά την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στην Ιάβα της Ινδονησίας τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Μετά την αρχική ανακοίνωση για 5 θύματα, οι διασώστες χθες ανέσυραν από τα συντρίμμια άλλες 4 σορούς και ο τραγικός απολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 60 νεκρούς, καθώς πλέον βαρέα μηχανήματα έχουν ξεκινήσει να μετακινούν τα μπάζα και τις πλάκες σκυροδέματος.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν περισσότερους από 59 άτομα – στην πλειονότητά τους νεαρά αγόρια ηλικίας 12 με 18 ετών - που παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Ωστόσο, αξιωματούχοι διευκρίνισαν χθες Πέμπτη ότι δεν εντοπίζεται πλέον «κανένα σημάδι ζωής».

Το σχολείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, κατέρρευσε την ώρα που οι έφηβοι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή σε τζαμί που στεγαζόταν σε χαμηλό όροφο του κτιρίου, ενώ οι υψηλότεροι όροφοι βρίσκονταν υπό κατασκευή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, 14 άνθρωποι νοσηλεύονται μετά τη διάσωσή τους.

Στην Ινδονησία, την πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, υπάρχουν συνολικά 42.000 ισλαμικά οικοτροφεία, όπου φοιτούν 7 εκατομμύρια μαθητές.

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, το κτίριο του οικοτροφείου είχε δομικά προβλήματα και δεν πληρούσε τον οικοδομικό κανονισμό.

Πηγή: skai.gr

