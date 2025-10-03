Μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ τον Ιανουάριο, που ορίζει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα: άνδρα και γυναίκα, ο Καναδάς εξέδωσε προειδοποίηση για πολίτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ με διαβατήρια ουδέτερου φύλου.

Το Υπουργείο Διεθνών Υποθέσεων του Καναδά ενημέρωσε τις «ταξιδιωτικές συμβουλές» του για τους πολίτες που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ

«Ενώ η κυβέρνηση του Καναδά εκδίδει διαβατήρια με αναγνωριστικό φύλου «Χ», δεν μπορεί να εγγυηθεί την είσοδό σας ή τη διέλευσή σας από άλλες χώρες», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Canada issues warning for citizens traveling to US with gender-neutral passports https://t.co/y4J365rCEx pic.twitter.com/6FGD1pgopv — The Independent (@Independent) October 3, 2025

«Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιορισμούς εισόδου σε χώρες που δεν αναγνωρίζουν το αναγνωριστικό φύλου "Χ". Πριν αναχωρήσετε, επαληθεύστε αυτές τις πληροφορίες με τον πλησιέστερο ξένο αντιπρόσωπο για τον προορισμό σας» τονίζεται.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι Καναδοί ενδέχεται «να κληθούν να παράσχουν πληροφορίες για το φύλο τους ως άνδρας ή γυναίκα, όταν ταξιδεύουν».

Πηγή: skai.gr

