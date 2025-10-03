Τα 20 σημεία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως μέρος του σχεδίου του για τη Γάζα αυτή την εβδομάδα δεν ήταν σύμφωνα με το σχέδιο που πρότεινε μια ομάδα χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισαάκ Νταρ.

Έγιναν αλλαγές στο σχέδιο, είπε ο Νταρ στους βουλευτές στο κοινοβούλιο του Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters.

