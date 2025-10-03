Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Πακιστάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα δεν είναι αυτό που συμφώνησαν οι μουσουλμανικές χώρες

Έγιναν αλλαγές στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, είπε ο υπουργός Εξωτερικών, Ισαάκ Νταρ στους βουλευτές στο κοινοβούλιο του Πακιστάν

Τα 20 σημεία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως μέρος του σχεδίου του για τη Γάζα αυτή την εβδομάδα δεν ήταν σύμφωνα με το σχέδιο που πρότεινε μια ομάδα χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισαάκ Νταρ.

Έγιναν αλλαγές στο σχέδιο, είπε ο Νταρ στους βουλευτές στο κοινοβούλιο του Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters.

