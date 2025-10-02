Τραγικές εικόνες εξελίσσονται για 4η ημέρα έξω από το διώροφο ισλαμικό οικοτροφείο στην πόλη Sidoarjo της Ανατολικής Ιάβας στην Ινδονησία, το οποίο κατέρρευσε για άγνωστη αιτία την Δευτέρα, καταπλακώνοντας 91 μαθητές, οι περισσότεροι από αυτούς αγόρια μεταξύ 12 και 18 ετών.

Κάτω από τα συντρίμμια εξακολουθούν να αγνοούνται 59 άνθρωποι, κυρίως νεαρά αγόρια, με τους γονείς και τους συγγενείς τους να έχουν κυριολεκτικά κατασκηνώσει απέξω, περιμένοντας με αγωνία και πόνο κάποιο νέο.

Όμως σήμερα, η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB) δήλωσε ότι οι διασώστε που χρησιμοποίησαν θερμικά drones δεν κατάφεραν να εντοπίσουν σημάδια ζωής από τα ερείπια, σβήνοντας κάθε ελπίδα για τους τραγικούς γονείς.

«Χθες το βράδυ, καθαρίσαμε ακόμη και την περιοχή για να διασφαλίσουμε την ησυχία. Ελπίζαμε ότι με τη χρήση εξελιγμένου εξοπλισμού... θα μπορούσαμε να ακούσουμε κάποια σημάδια ζωής», δήλωσε ο Υποστράτηγος Σουχαριάντο, επικεφαλής της BNBP.

«Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν σημάδια ζωής».

Οι διασώστες θα προχωρήσουν πλέον στην «επόμενη φάση» των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας βαρύ εξοπλισμό για τη μετακίνηση των τεράστιων πλακών σκυροδέματος.

Αυτό δεν γινόταν νωρίτερα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει το κτίριο σε περαιτέρω κατάρρευση, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τυχόν επιζώντων.

Αστυνομικοί παίρνουν δείγματα DNA από τους συγγενείς των παιδιών, ώστε να ταυτοποιήσουν αργότερα τις σορούς που θα ανασύρουν.

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια.

Συνολικά, από τους δεκάδες μαθητές και το προσωπικό του οικοτροφείου, μόνο 13 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια από τότε που ξεκίνησαν οι προσπάθειες διάσωσης - οι δύο πέθαναν αργότερα στο νοσοκομείο.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ωστόσο τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν κακοτεχνίες, σύμφωνα με ειδικούς.

