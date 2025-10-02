Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε τροχόδρομο στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια.

Η Endeavor είναι θυγατρική της Delta.

The scene from our @CBSNews producer on board DL5714. He reports they were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing by. More to come. pic.twitter.com/Ty0UwOrrgC — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το πτερύγιο της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τους διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η πτήση 5155 της Endeavor μετέφερε 32 άτομα, 28 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Delta. Η πτήση 5047 της Endeavor μετέφερε 61 άτομα, 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia 🇺🇸



The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025

Σε ένα από τα βίντεο ο πιλότος της πτήσης 5047 ακούγεται μέσω του ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να συγκρούστηκε μαζί μας ένα αεροσκάφος».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν.

«Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου», δήλωσε η Αρχή Λιμένων για το περιστατικό.

Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα αεροπλάνα και επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία που τους περίμεναν. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι στους επιβάτες θα παρέχονταν δωμάτια σε ξενοδοχεία και θα κρατούνταν νέες πτήσεις την Πέμπτη.

«Οι ομάδες της Delta στον κόμβο μας στη Νέα Υόρκη-LaGuardia εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες μας θα λάβουν φροντίδα μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών Delta Connection της Endeavor Air με χαμηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης», ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της. «Η Delta θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσει τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και των ανθρώπων μας προηγείται όλων. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την εμπειρία».

