Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία κατέσχεσε εταιρία - κολοσσό του δισεκατομμυριούχου «εξτρεμιστή» Ντένις Στενγκέλοφ

Η κατάσχεση του ομίλου KDV έρχεται μετά την κρατικοποίηση μιας εταιρείας χρυσού, μιας εταιρεία εμπορίας δημητριακών και ενός αεροδρομίου της Μόσχα

Shtengelov

Ρωσικό δικαστήριο διέταξε σήμερα την κατάσχεση του ομίλου KDV του δισεκατομμυριούχου των προϊόντων ζαχαροπλαστικής Ντένις Στενγκέλοφ - κατοίκου Αυστραλίας - αφού χαρακτήρισε «εξτρεμιστές» τον ίδιο τον δισεκατομμυριούχο και τον πατέρα του, τον Νικολάι Στενγκέλοφ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο όμιλος KDV είναι μείζων παραγωγός σνακ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Έχει στη Ρωσία 10 εργοστάσια τα οποία παράγουν γύρω στα 700 διαφορετικά προϊόντα.

Ο Ντένις Στενγκέλοφ είναι επίσης ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Yarche!, η οποία έχει περισσότερα από 1.300 καταστήματα.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια.

Πρόκειται για άλλη μια κατάσχεση εγχώριων περιουσιακών στοιχείων από το ρωσικό κράτος, μέσω των δικαστηρίων.

Φέτος έχουν εθνικοποιηθεί επίσης μια εταιρεία χρυσού, μια εταιρεία εμπορίας δημητριακών και ένα αεροδρόμιο της Μόσχας.

Πηγή φωτογραφίας ru.wikipedia.org

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία μεγιστάνας κατάσχεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark