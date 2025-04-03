Το ηφαίστειο στο όρος Μαράπι της Ινδονησίας εξερράγη ξανά εκτοξεύοντας καπνό και στάχτη ψηλά στον αέρα.

Ο σταθμός παρατήρησης του ηφαιστείου στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας κατέγραψε μια νέα έκρηξη χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχουν αναφερθεί θύματα.

Το ηφαίστειο είχε εκραγεί και πέρυσι με αποτέλεσμα κοντινά χωριά στήλη να καλυφθούν από τη στάχτη που έπεσε σαν βροχή.

Δείτε το βίντεο από την έκρηξη του ηφαιστείου:

WATCH: Mount Marapi volcano erupts in Indonesia, spews massive column of ash pic.twitter.com/N1eFfp918O — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 3, 2025

Το Μαράπι είναι γνωστό τις για ξαφνικές του εκρήξεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, επειδή δεν προκαλούνται από μια βαθιά κίνηση μάγματος, που προκαλεί δονήσεις και οι οποίες να καταγραφούν σε σεισμικές συσκευές παρακολούθησης.

Πηγή: skai.gr

