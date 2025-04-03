Λογαριασμός
«Ξύπνησε» το ηφαίστειο στο όρος Μαράτι της Ινδονησίας - Εντυπωσιακό βίντεο

Το Μαράπι είναι γνωστό για ξαφνικές εκρήξεις που είναι δύσκολο να καταγραφούν σε σεισμικές συσκευές παρακολούθησης λόγω της μορφολογίας του

Ηφαίστειο

Το ηφαίστειο στο όρος Μαράπι της Ινδονησίας εξερράγη ξανά εκτοξεύοντας καπνό και στάχτη ψηλά στον αέρα.

Ο σταθμός παρατήρησης του ηφαιστείου στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας κατέγραψε μια νέα έκρηξη χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχουν αναφερθεί θύματα.

Το ηφαίστειο είχε εκραγεί και πέρυσι με αποτέλεσμα κοντινά χωριά στήλη να καλυφθούν από τη στάχτη που έπεσε σαν βροχή.

Δείτε το βίντεο από την έκρηξη του ηφαιστείου:

Το Μαράπι είναι γνωστό τις για ξαφνικές του εκρήξεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, επειδή δεν προκαλούνται από μια βαθιά κίνηση μάγματος, που προκαλεί δονήσεις και οι οποίες να καταγραφούν σε σεισμικές συσκευές παρακολούθησης.

Πηγή: skai.gr

