Το δικό του ρεσιτάλ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την ορκωμοσία του στο Καπιτώλιο τη Δευτέρα ως 47ος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή των νέων προεδρικών διαταγμάτων στο Οβάλ Γραφείο, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ακολούθησε το εθιμοτυπικό και συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και τον νέο αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς έκοψε την τούρτα που κόβει κάθε πρόεδρος μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Αμερικής. Ωστόσο, το ιδιαίτερο της υπόθεσης είναι ότι αυτό πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με... σπαθί.

Μάλιστα, υπέγραψε πολλά διατάγματα μπροστά στο πλήθος που παραληρούσε και τον καταχειροκροτούσε, ενώ στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι τα στυλό τα κρατούν για εθιμοτυπικούς λόγους οι πρόεδροι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τα πέταξε προς τους πολίτες, οι οποίοι φυσικά δεν το περίμεναν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.