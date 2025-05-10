Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πριν από λίγη ώρα στην κρατική τηλεόραση ότι η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι έπεσαν σε ινδικό έδαφος.

«Θέλω να σας μεταφέρω συγκλονιστικά νέα, καθώς η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους από το Ανταμπούρ. Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσε στο Ανταμπούρ, οι υπόλοιποι πέντε πύραυλοι έπληξαν το Αμριτσάρ στο ινδικό κρατίδιο Παντζάμπ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

«Πρόκειται για σοκαριστική εξέλιξη και προβοκάτσια υψίστου βαθμού, καθώς η Ινδία άρχισε τώρα να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πληθυσμού της», ανέφερε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για ενέργεια που στερείται λογικής».

Επικαλούμενο μαρτυρίες, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Αμριτσάρ.

(Με πληροφορίες από Dawn)

