Χάος επικρατεί στα μεγάλα αεροδρόμια της Ινδίας την Παρασκευή, καθώς οι επιβάτες της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της χώρας, IndiGo, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις εκτεταμένες διαταραχές και ακυρώσεις πτήσεων που προκλήθηκαν από τους νέους κανόνες που περιορίζουν τις ώρες εργασίας του πληρώματος και των πιλότων.

Σκηνές απογοήτευσης εκτυλίχθηκαν καθώς οι επιβάτες κοιμόντουσαν στο πάτωμα του αεροδρομίου, περίμεναν για ώρες στις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και δεν είχαν σαφή ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία, σημειώνει το Associated Press.

Η Παρασκευή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ημέρα διαταραχών, καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αγωνίζεται με τους νέους κανονισμούς που επιβάλλουν μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης και περιορίζουν τις νυχτερινές ώρες πτήσης για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την κόπωση και την ασφάλεια.

Η πρώτη φάση των κανόνων τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο, ενώ η δεύτερη φάση ξεκίνησε τον Νοέμβριο.

Την Πέμπτη, περισσότερες από 300 πτήσεις της IndiGo ακυρώθηκαν, ενώ αρκετές εκατοντάδες καθυστέρησαν. Μια ανακοίνωση προς τους επιβάτες από το αεροδρόμιο του Δελχί την Παρασκευή ανέφερε ότι όλες οι πτήσεις της IndiGo εντός της χώρας θα παραμείνουν ακυρωμένες μέχρι τα μεσάνυχτα. Άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Air India, δεν έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα μέχρι στιγμής.

Η IndiGo εκτελεί περίπου 2.300 πτήσεις καθημερινά και ελέγχει σχεδόν το 65% της εγχώριας αγοράς αερομεταφορών της Ινδίας.

Σε ένα εσωτερικό email προς τους υπαλλήλους αυτή την εβδομάδα, το οποίο είδε το Associated Press, ο διευθύνων σύμβουλος της IndiGo, Pieter Elbers, ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε τα τεχνικά προβλήματα, τις αλλαγές στο πρόγραμμα, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την αυξημένη συμφόρηση και την εφαρμογή των νέων κανόνων ως λόγους για τις διαταραχές στις πτήσεις.

Αναμένονται περισσότερες ακυρώσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες και η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι θα μειώσει τις πτήσεις της από τις 8 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές.

Πηγή: skai.gr

