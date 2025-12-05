Η μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη δεν θα επιβαρύνει την άμυνα της ηπείρου, δήλωσε ο ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στη συμμαχία.

«Είμαι βέβαιος για τις δυνατότητες» της Ευρώπης και του Καναδά, δήλωσε ο τετράστερος Αμερικανός στρατηγός στο εκτεταμένο στρατιωτικό επιχειρησιακό αρχηγείο της συμμαχίας στη νότια βελγική επικράτεια. «Είμαστε έτοιμοι σήμερα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση ή ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Γκρίνκεβιτς έρχονται εν μέσω ανησυχιών για την αναμενόμενη υποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, στο πλαίσιο της διαφαινόμενης νέας αμυντικής στρατηγικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η λεγόμενη αξιολόγηση στάσης δυνάμεων (posture review) εκτιμάται ευρέως ότι θα περιλαμβάνει αναδιάταξη των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη προς τον Ινδο-Ειρηνικό.

Αυτή η μετατόπιση έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ΗΠΑ να αποσύρουν 800 στρατιώτες από τη Ρουμανία τον περασμένο μήνα - απόφαση την οποία το Βουκουρέστι ζήτησε από την Ουάσιγκτον να ανατρέψει.

Οι ανησυχίες που εγείρει η μείωση των 85.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη αποτυπώνονται και στην ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στη συμμαχία υπό τον Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει την υπόσχεση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, αλλά στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας της συμμαχίας, έχει δείξει αμφιθυμία για την πρόσφατη ρωσική εισβολή drone στην Πολωνία και έχει επανειλημμένως πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να κάνουν περισσότερα.

Νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε: «Τώρα ο [Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ] Πούτιν έχει αρχίσει τις εισβολές στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Ένα πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εμπλακούν με στρατεύματα ή κάτι τέτοιο».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν επίσης για την προσπάθεια επιβολής ειρήνης στην Ουκρανία του Τραμπ, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι το σχέδιό του επί του παρόντος ευνοεί τη Ρωσία. Η καχυποψία είναι τέτοια που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται -σύμφωνα με διαρροές- να προειδοποίησε σε τηλεφωνική συνομιλία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να «προδώσουν» την Ουκρανία.

Αυτή η ταραχώδης σχέση έγινε ξανά ορατή αυτή την εβδομάδα, όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρέλειψε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ-— κάτι που σχεδόν ποτέ δεν έχει συμβεί από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949. Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής του επέπληξε τους συμμάχους σε κλειστή συνεδρίαση επειδή δίνουν προτεραιότητα στις δικές τους αμυντικές βιομηχανίες αντί να συνεχίζουν τις δαπάνες για την αγορά αμερικανικού εξοπλισμού.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών καταλήγουν στις ΗΠΑ, αλλά η Ε.Ε. επιχειρεί να το αλλάξει αυτό με προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Κατ’ ιδίαν ορισμένοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν για τις ΗΠΑ, όμως δημοσίως επιμένουν ότι το ΝΑΤΟ παραμένει δύναμη υπολογίσιμη.

«Όλες οι διαδικασίες του ΝΑΤΟ λειτουργούν άψογα», δήλωσε στο POLITICO ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας Πάβεου Ζαλέφσκι. «Σε πρακτικό επίπεδο, οι Αμερικανοί εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους πολύ καλά», πρόσθεσε.

Νέα κανονικότητα

Ο Γκρίνκεβιτς επέμεινε ότι οποιεσδήποτε πολιτικές εντάσεις που σχετίζονται με τις ειρηνευτικές συνομιλίες δεν είχαν «καμία επίπτωση… ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης της αποστολής μας από πλευράς ΝΑΤΟ». Οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών, πρόσθεσε, σημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ «θα είναι πιο έτοιμο αύριο και θα είναι ακόμη πιο έτοιμο την επόμενη μέρα» για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω αποχώρηση στρατευμάτων.

Τον περασμένο μήνα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, προκάλεσε εντύπωση όταν είπε ότι «ανυπομονεί για τη μέρα που η Γερμανία… θα πει ότι ‘είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή’», σε ακόμη ένα δείγμα της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να κάνουν περισσότερα, ενώ οι ΗΠΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορεί να κάνουν ένα βήμα πίσω.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξέτασε νωρίτερα φέτος το ενδεχόμενο να μην διορίσει Αμερικανό στρατηγό ως Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης, πριν τελικά προτείνει τον Γκρίνκεβιτς. Τη θέση του SACEUR ανέκαθεν καταλάμβανε Αμερικανός αξιωματικός, καθώς διοικεί όλα τα συμμαχικά στρατεύματα στην Ευρώπη και εποπτεύει την αμερικανική πυρηνική αποτροπή στην ήπειρο.

«Πάντα υπάρχει αναπροσαρμογή μεταξύ των θέσεων που καλύπτουν τα διαφορετικά κράτη μέσα στη συμμαχία», είπε ο Γκρίνκεβιτς, προσθέτοντας ότι «είναι φυσικό να συμβεί μέρος αυτού… τους επόμενους μήνες [και] τα επόμενα χρόνια».

«Όσον αφορά το ποιος κατέχει τη θέση του SACEUR», είπε στους δημοσιογράφους, «θα προτιμούσα να το αφήσω στους πολιτικούς να κάνουν αυτές τις κρίσεις».

Η ευρωπαϊκή ανησυχία για την αξιοπιστία των συμμαχικών σχέσων με τις ΗΠΑ έρχεται καθώς ο πόλεμος πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία πλησιάζει το τέταρτο έτος του, οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ έως το τέλος της δεκαετίας και οι υβριδικές επιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία αυξάνονται σε όλη την ήπειρο.

Ο Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είναι «έτοιμος» για πόλεμο με την Ευρώπη.

Ο Γκρίνκεβιτς είπε ότι «ανησυχεί» πως η Ρωσία μπορεί να δοκιμάσει τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ στο «εγγύς μέλλον» — καθώς και «μεσοπρόθεσμα και ξεκάθαρα μακροπρόθεσμα».

Οι υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας είναι «ουσιαστικό θέμα», δήλωσε και επανέλαβε την έκκληση πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών για πιο αποφασιστική αντίδραση σε τέτοιες ενέργειες.

«Σκεφτόμαστε επίσης να δρούμε προληπτικά», πρόσθεσε, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Αν η Ρωσία προσπαθεί να μας δημιουργεί διλήμματα, τότε ίσως υπάρχουν τρόποι να της δημιουργήσουμε διλήμματα εμείς», σημείωσε.

