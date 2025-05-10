«Πλήρη» εκεχειρία ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστπάν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την κορύφωση των εκατέρωθεν πυραυλικών κτυπημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν σε άμεση και πλήρη εκεχειρία», δήλωσε ο Αμερικανος πρόεδρος.

«Μετά από μία μακριά νύχτα συνομιλιών με ενδιάμεσο τις ΗΠΑ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι Ινδία και Πακιστάν συμφώνησαν σε άμεση και πλήρη κατάπαυση πυρός. Συγχαρηγτήρια και στις δύο χώρες που χρησιμοποίησαν την κοινή λογική και την υψηλή νοημοσύνη», έγραψε στοιν λογαριασμό του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, τη συμφωνία των δύο κρατών για άμεση και πλήρη κατάπαυση πυρός επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών, Ishaq Dar. «Πακιστάν και Ινδία συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός με άμεση εφαρμογή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι ο ίδιος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance ήταν σε επαφή με τους ηγέτες του Πακιστάν και της Ινδίας, προκειμένου να επιτευχθεί η σσυμφωνία και να αποφευχθεί ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο στον κόσμο, ανάμεσα σε δύο πυρηνικές δυνάμεις.

«Ευχαριστώ τις δύο κυβερνήσεις για την άμεση ανταπόκριση και τη συμφωβνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του State Department πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις της Ινδίας και του Πακιστάν θα ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες σε ουδέτερο έδαφος για μία σειρά θεμάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι τα δύο κράτη θα εργαστούν για να σταματήσει η στρατιωτική δράση.

Πηγή: skai.gr

