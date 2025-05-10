Πακιστάν: Σε εξέλιξη ανταποδοτικά πλήγματα εναντίον της Ινδίας

Παγκόσμια ανησυχία επικρατεί για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν εξαπολύουν ανταποδοτικά πλήγματα εναντίον της Ινδίας, λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων, μεταδίδει η πακιστανική τηλεόραση.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του θα παραμείνει κλειστός για τις επόμενες 24 ώρες, μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο.

Pakistan continued its hostilities on 10 May 2025 by targeting places of worship like the famous Shambhu Temple and residential areas in Jammu. Multiple armed drones have been sent through the night, endangering civilians and religious sites. The Indian Armed Forces remain… pic.twitter.com/o317h7XChC — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 10, 2025

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο ότι η προσέγγιση της Ινδίας ήταν μετρημένη και υπεύθυνη και θα συνεχίσει να είναι.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ ανέφερε ότι αν η Ινδία σταματήσει να κλιμακώνει, θα σταματήσει και το Ισλαμαμπάντ.



«Αν υπάρχει έστω και λίγη λογική, η Ινδία θα σταματήσει, και αν σταματήσουν, θα σταματήσουμε και εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ειλικρινά θέλουμε ειρήνη χωρίς την ηγεμονία καμίας χώρας», δήλωσε ο Νταρ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο προέτρεψε την Ινδία και το Πακιστάν να αποκαταστήσουν την άμεση επικοινωνία για να «αποφύγουν λανθασμένους υπολογισμούς» σε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων καθώς η σύγκρουση πλησιάζει σε ολοκληρωτικό πόλεμο, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ νωρίς το Σάββατο.

Η κραυγαλέα κλιμάκωση του Πακιστάν με επιθέσεις drone και άλλα πυρομαχικά συνεχίζεται στα δυτικά μας σύνορα, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας στο X.



“Πολλαπλά εχθρικά οπλισμένα drones εντοπίστηκαν να πετάνε πάνω από την πόλη Αμριτσάρ, αντιμετωπίστηκαν αμέσα και καταστράφηκαν από τις μονάδες αεράμυνάς μας”.

“Η κραυγαλέα προσπάθεια του Πακιστάν να παραβιάσει την κυριαρχία της Ινδίας να θέσει σε κίνδυνο πολίτες είναι απαράδεκτη, ο ινδικός στρατός θα αντιμετωπίσει τα εχθρικά σχέδια”.

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν.

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), το Πακιστάν ανακοίνωσε πως η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν σε ινδικό έδαφος: ένας στο Ανταμπούρ και πέντε στο Αμριτσάρ του κρατιδίου Παντζάμπ. Ακολούθως, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πως ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Νουρ Χαν (σ.σ. κοντά στο Ισλαμαμπάντ), Μουρίντ και Σορκότ, προαναγγέλλοντας ανταποδοτικά πλήγματα.

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi - Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025

Πού έχουν αναφερθεί εκρήξεις;

Αναφορές για εκρήξεις προέρχονται από διάφορα σημεία κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου, των ντε φάκτο συνόρων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν στο Κασμίρ, από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Δημοσιογράφοι του BBC άκουσαν εκρήξεις στις πόλεις Σριναγκάρ και Τζαμού του Κασμίρ, που διοικείται από την Ινδία. Η πηγή αυτών των εκρήξεων δεν έχει εντοπιστεί.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν τον ήχο εκρήξεων από το Ουντχαμπούρ στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ και το Παθανκότ στο Παντζάμπ - και τα δύο μέρη διαθέτουν ινδικές αμυντικές εγκαταστάσεις που το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι έχει στοχεύσει.

Νωρίτερα, το Πακιστάν ισχυρίστηκε ότι η Ινδία είχε εκτοξεύσει πυραύλους σε αεροπορικές βάσεις στο Ραβαλπίντι - 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ.

Ανταποδοτικά πλήγματα

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ συγκάλεσε την Εθνική Αρχή Διοίκησης – το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα την έναρξη επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Bunyan-un-Marsoos» εναντίον της Ινδίας, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τα ανταποδοτικά πλήγματα του Πακιστάν ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Μουρίντ, Σορκότ και Νουρ Χαν (σ.σ. η τελευταία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ).

Ο πακιστανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του κρατιδίου Παντζάμπ στη βορειοδυτική Ινδία, χώρο αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς, ενώ έπληξε επίσης το αεροδρόμιο Πατάνκοτ στο Παντζάμπ και την αεροπορική βάση Ουνταμπούρ στο ινδικό Κασμίρ.

JUST IN: 🇵🇰🇮🇳 Video of Pakistan's missile attack on India.



pic.twitter.com/26kNgQqPQr — BRICS News (@BRICSinfo) May 10, 2025

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως ο εναέριος χώρος του Πακιστάν θα παραμείνει κλειστός για όλες τις πτήσεις από τις 03:15 (τοπική ώρα, 01:15 στην Ελλάδα) έως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

Έκκληση της G7

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν. «Η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση αποτελεί σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, προτρέποντας τις δύο χώρες «να εμπλακούν σε απευθείας διάλογο με στόχο μια ειρηνική έκβαση».

