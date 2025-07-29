Ινδία: Νεκροί 3 Πακιστανοί, δράστες της αιματηρής επίθεσης στο ινδικό Κασμίρ τον Απρίλιο

Τρεις μήνες μετά την αιματηρή επίθεση κατά ινδουιστών τουριστών στο ινδικό Κασμίρ με 26 νεκρούς - που πυροδότησε τον πόλεμο Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο - οι ινδικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τρεις Πακιστανούς που θεωρήθηκαν ότι ήταν οι δράστες της επίθεσης.

«Θέλω να δηλώσω στο Κοινοβούλιο ότι αυτοί που διέπραξαν την επίθεση στη Μπαϊσαράν ήταν τρεις τρομοκράτες και ότι και οι τρεις σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε σήμερα ο Ινδός υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ στη Βουλή, στη διάρκεια συζήτησης για τη σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν.

Οι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών σε δάσος του Κασμίρ χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδικού στρατού.

Ο Σαχ δήλωσε ότι δύο από τους δράστες ήταν μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Λασκάρ –ε – Τάιμπα, με έδρα το Πακιστάν. Η οργάνωση αυτή φέρεται να ευθύνεται για τις τζιχαντιστικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν στη Μουμπάι (Βομβάη) τον Νοέμβριο του 2008 και προκάλεσαν τον θάνατο 166 ανθρώπων.

Οι ινδικές αρχές τους αναζητούσαν από τις 22 Απριλίου.

Διαβεβαιώσεις ότι ήταν Πακιστανοί

Ο Σαχ δήλωσε ότι η Ινδία είχε «αρκετές αποδείξεις» ότι οι νεκροί «τρομοκράτες» ήταν Πακιστανοί καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας βρήκαν επάνω τους τα πακιστανικά εκλογικά βιβλιάρια δύο εξ αυτών καθώς και σοκολάτες που παρασκευάζονται στο Πακιστάν.

Εξετάσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων έδειξαν ότι τα τουφέκια που είχαν μαζί τους είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση του Απριλίου, δήλωσε ο ίδιος.Ο

Εκείνη την ημέρα, τρεις ένοπλοι βγήκαν από το δάσος και άνοιξαν πυρ σε ένα λιβάδι σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την τουριστική πόλη Παχαλγκάμ, στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Εκτέλεσαν 26 άνδρες –25 Ινδούς και έναν Νεπαλέζο—πριν εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η επίθεση της 22ας Απριλίου πυροδότησε την ένοπλη σύγκρουση τον Μάιο μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, δύο πυρηνικών δυνάμεων. Το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για την επίθεση. Το Πακιστάν αρνήθηκε την όποια ανάμιξη στην επίθεση --τη χειρότερη κατά πολιτών στην Ινδία από τις επιθέσεις στη Μουμπάι το 2008-- και ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα.

Η σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν κράτησε τέσσερις ημέρες, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και πυρά πυροβολικού ενώ πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα δύο στρατόπεδα.

Το Κασμίρ είναι μοιρασμένο ανάμεσα στις δυο χώρες αφότου απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1947. Και οι δυο διατείνονται πως έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στο σύνολο της περιοχής. Από το 1989, μάχες ανάμεσα σε αυτονομιστές αντάρτες και τον ινδικό στρατό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και πυροδότησαν αλλεπάλληλα κύματα σκληρών κατασταλτικών μέτρων.

