Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα - με δεκάδες ανθρώπους, κυρίως μωρά και παιδιά, να πεθαίνουν νου κάθε μέρα από την πείνα, θυμίζει τους λιμούς της Αιθιοπίας και της Μπιάφρα στην Νιγηρία στον 20ό αιώνα, καταγγέλλει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (PAM).

«Δεν μοιάζει με τίποτε από ό,τι έχουμε δει αυτόν τον αιώνα. Μας θυμίζει τις καταστροφές της Αιθιοπίας και της Μπιάφρα τον περασμένο αιώνα», δήλωσε από την Ρώμη ο Ρος Σμιθ, διευθυντής Κρίσεων του PAM, επιμένοντας στην ανάγκη «για επείγουσες ενέργειες».

Το PAM γνωστοποίησε ότι δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις αναγκαίες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει νέα μέτρα για την αύξηση της τροφοδοσίας στην Γάζα.

«Δεν έχουμε λάβει την άδεια για να μεταφέρουμε τις ποσότητες που ζητήσαμε», δήλωσε ο Ρος Σμιθ. «Είναι επιτακτικό να αναλάβουμε επειγόντως δράση τώρα» τόνισε.

Οι δηλώσεις του συμπίπτουν με την δημοσίευση της έκθεσης του consortium IPC (Integrated Food Security Phase Classification , Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση της Επισιτιστικής Ασφάλειας) που σήμανε συναγερμό.

«Μία καταστροφή συντελείται μπροστά στα μάτια μας, στις τηλεοπτικές μας οθόνες. Αυτό δεν είναι συναγερμός, είναι έκκληση για δράση», είπε ο Ρος Σμιθ.

Consortium IPC: H κρίση «έχει φθάσει σε μία απειλητική και θανάσιμη καμπή»

Το «χειρότερο σενάριο λιμοκτονίας συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας» εξαιτίας της ενίσχυσης των εχθροπραξιών, της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών και των περιορισμών στην πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την έκθεση του consortium IPC.

Η ανθρωπιστική κρίση στον ρημαγμένο έπειτα από 22 μήνες πολέμου παλαιστινιακό θύλακα «έχει φθάσει σε μία απειλητική και θανάσιμη καμπή», προειδοποιεί η έκθεση που αποτελεί καρπό των εργασιών μη κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικών οργανισμών και ειδικευμένων υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Το σήμα κινδύνου του IPC εκπέμπεται την ώρα που τα Ηνωμένα Εθνη «προειδοποιούν» για την χρησιμοποίηση της πείνας ως πολεμικού όπλου και που η διεθνής πίεση επί του Ισραήλ εντείνεται για να βάλει τέλος στον καθολικό αποκλεισμό της Γάζας που έχει επιβληθεί από τον Μάρτιο.

«Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια του λιμού στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με την οποία «ένα στα τρία άτομα περνά πολλές μέρες χωρίς φαγητό».

Η από αέρος ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας που επέτρεψε πρόσφατα το Ισραήλ «δεν θα είναι ικανή να αντιστρέψει την ανθρωπιστική καταστροφή», προειδοποιεί η έκθεση που διαπιστώνει ότι οι ρίψεις από αέρος είναι πιο δαπανηρές, λιγότερο αποτελεσματικές και πιο επικίνδυνες από την μεταφορά βοήθειας οδικώς.

«Περισσότερα από 20.000 παιδιά δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για οξύ υποσιτισμό στο διάστημα ανάμεσα στον Απρίλιο και τα μέσα του Ιουλίου, 3.000 από τα οποία έπασχαν από σοβαρό υποσιτισμό. Τα νοσοκομεία ανακοίνωσαν ταχεία αύξηση των θανάτων που οφείλονται στον λιμό σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Τουλάχιστον 16 τέτοιοι θάνατοι έχουν καταγραφεί από τις 17 Ιουλίου», σύμφωνα με την έκθεση.

«Αμεση και μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση είναι αναγκαία για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επιτραπεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια», ζητά το consortium IPC . «Αν δεν αναληφθεί δράση τώρα, θα υπάρξουν μαζικοί θάνατοι σε μεγάλο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», προειδοποιεί.

«Αυτό που βλέπουμε είναι όλο και περισσότερες αποδείξεις ότι ένας λιμός συντελείται. Ολα τα στοιχεία είναι πλέον εδώ», δήλωσε ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, διευθυντής Αναλύσεων του PAM.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τον "συντονισμό" της μεταφοράς της βοήθειας, ανακοίνωσε σήμερα ότι προμήθειες που μεταφέρθηκαν με 260 φορτηγά διανεμήθηκαν χθες από το ΟΗΕ και ανθρωπιστικές υπηρεσίες στην Γάζα.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, τουλάχιστον 500 φορτηγά βοήθειας πρέπει να εισέρχονται καθημερινά και με συστηματικό τρόπο στον παλαιστινιακό θύλακα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πληθυσμού

