Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, φέτος στην Ιταλία.

Στην περιοχή της Καμπανίας, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, πέθανε χθες ένας ηλικιωμένος άνδρας 80 ετών, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Επίσης, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, ένας άνδρας 74 ετών ο οποίος υπέφερε από νεφρική ανεπάρκεια και είχε προσβληθεί από τον ιό, έχασε τη ζωή του, σε νοσοκομείο της Νάπολης.

Την περασμένη εβδομάδα άλλοι 3 άνθρωποι πέθαναν, εξαιτίας επιπλοκών που προκλήθηκαν από τον ιό, στην ευρύτερη περιοχή της Λατίνα (η οποία βρίσκεται 78 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης) και στην πόλη Νοβάρα, κοντά στο Τορίνο.

Οι Ιταλοί γιατροί υπογραμμίζουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όποιος προσβάλλεται από τον ιό (ο οποίος μεταδίδεται από τα κουνούπια) παραμένει ασυμπτωματικός ή ξεπερνά τα συμπτώματα που είναι παρόμοια με εκείνα της γρίπης, μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς την ανάγκη να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Σε ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όμως, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστούν σοβαρότερα προβλήματα, αρχίζοντας από σοβαρές επιπλοκές στο νευρολογικό σύστημα.

Σε σύγκριση με πέρυσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έως τώρα δεν παρουσιάζει αύξηση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η καταγραφή του μεγαλύτερου ποσοστού των περιστατικών (έως τώρα είναι 28) στην περιοχή της Λατίνα, όπου υπάρχουν μεγάλες πεδιάδες με γεωργικές εκτάσεις και, μέχρι πριν από έναν αιώνα, η ελονοσία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

