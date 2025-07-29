Γάζα: Ξεπερνούν τους 60.000 οι Παλαιστινίοι που έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 60.000 Παλαιστίνιους από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, σε μια σύγκρουση που έχει σχεδόν ισοπεδώσει την περιοχή και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Οι περισσότεροι από τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν ήταν άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα.

Το υπουργείο δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 145.870, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη χιλιάδων άλλων ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων ακόμα και ολόκληρων περιοχών.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση στο νότιο Ισραήλ της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, που έχει τον έλεγχο της Γάζας, όπου περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 250 απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Η αεροπορική και χερσαία επίθεση του Ισραήλ που ακολούθησε έχει ισοπεδώσει ολόκληρες γειτονιές στη Γάζα, έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος των 2,3 εκατ. κατοίκων και έχει οδηγήσει τον θύλακα στο χείλος του λιμού, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

