Ινδία: Κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια - Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Σαμόλι του κρατιδίου

Ινδία

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση τμήματος παγετώνα στο κρατίδιο Ουταραχάντ της Ινδίας, στα Ιμαλάια, μεταδίδουν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Σαμόλι του κρατιδίου, σε απόσταση λιγότερο από πέντε χιλιόμετρα από τον δημοφιλή ινδουϊστικό ναό Μπαντρινάθ, τον οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Τουλάχιστον 57 εργάτες που μετείχαν σε εργασίες οδοποιίας στην περιοχή αυτή, στα σύνορα με το Θιβέτ, παγιδεύτηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Νίλες Άναντ Μπχαρν στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, στο οποίο το Reuters έχει μειοψηφικό μερίδιο.

«Από αυτούς, 10 εργάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο (που βρίσκεται) κοντά στο (χωριό) Μάρνα σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε.

Τα συνεργεία διάσωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες να φτάσουν στο σημείο, στο οποίο πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί οι 47 εργάτες λόγω σφοδρής χιονόπτωσης, μετέδωσε επίσης το ANI.

