Ινδία: Κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια - Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση τμήματος παγετώνα στο κρατίδιο Ουταραχάντ της Ινδίας, στα Ιμαλάια, μεταδίδουν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Σαμόλι του κρατιδίου, σε απόσταση λιγότερο από πέντε χιλιόμετρα από τον δημοφιλή ινδουϊστικό ναό Μπαντρινάθ, τον οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Crazy images of Army rescue operations at 13,000 feet plus in the Mana area of Chamoli ... Avalanche hits Border Roads labour camp, 10 rescued, 4 critical, approximately 47 missing. Intense snowfall .. multiple avalanches. Rescues continue. pic.twitter.com/LaawkmhcqW — Vishnu Som (@VishnuNDTV) February 28, 2025

Τουλάχιστον 57 εργάτες που μετείχαν σε εργασίες οδοποιίας στην περιοχή αυτή, στα σύνορα με το Θιβέτ, παγιδεύτηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Νίλες Άναντ Μπχαρν στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, στο οποίο το Reuters έχει μειοψηφικό μερίδιο.

«Από αυτούς, 10 εργάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο (που βρίσκεται) κοντά στο (χωριό) Μάρνα σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε.

Τα συνεργεία διάσωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες να φτάσουν στο σημείο, στο οποίο πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί οι 47 εργάτες λόγω σφοδρής χιονόπτωσης, μετέδωσε επίσης το ANI.

Πηγή: skai.gr

