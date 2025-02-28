Βρυξέλλες: Εργάζονται πάνω σε αμυντική συμφωνία με το Νέο Δελχί

Η ΕΕ επιδιώκει να συνάψει συμφωνία με την Ινδία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα νέα παγκόσμια γεωπολιτικά δεδομένα, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

«Μπορώ να ανακοινώσω ότι εργαζόμαστε πάνω σε μια συνεργασία ασφάλειας και άμυνας με την Ινδία, όπως αυτές που έχουν υπογραφεί με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα», επεσήμανε η φον ντερ Λάιεν κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής της στην πρωτεύουσα της Ινδίας.

«Αυτό θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας ενάντια στις κοινές απειλές (που αντιμετωπίζουμε), όπως είναι η διασυνοριακή τρομοκρατία, οι απειλές στη ναυσιπλοΐα, οι κυβερνοεπιθέσεις ή ένα νέο φαινόμενο: οι επιθέσεις που έχουν στόχο τις ζωτικής σημασίας υποδομές μας», εξήγησε η ίδια στη διάρκεια ομιλίας της.

Η Ινδία είναι ιστορικός σύμμαχος της Ρωσίας, από την οποία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος των όπλων της.

Η φον ντερ Λάιεν έφτασε την Πέμπτη στην Ινδία για δύο ημέρες συζητήσεων με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ΕΕ με την πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου, κυρίως έναντι των ΗΠΑ. Η επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν πραγματοποιείται την ώρα που οι διατλαντικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα τεταμένες μετά την επιστροφή στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα το μεσημέρι η φον ντερ Λάιεν είναι προγραμματισμένο να έχει συνομιλίες με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε σήμερα ότι η ΕΕ επιθυμεί να συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία μέσα στο 2025.

«Συμφωνήσαμε με τον πρωθυπουργό Μόντι να επιταχύνουμε (τις συνομιλίες) και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία φέτος», δήλωσε.

«Γνωρίζω ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο, αλλά γνωρίζω επίσης ότι ο χρόνος και η αποφασιστικότητα μετρούν και αυτή η συνεργασία έρχεται σε μια καλή περίοδο για τις δύο πλευρές», εκτίμησε η φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, με το διμερές εμπόριο το οικονομικό έτος 2023/2024 να φτάνει τα 124 δισεκ. ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 12% του ινδικού εμπορίου, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες.

Οι συνομιλίες για την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας ξεκίνησαν και πάλι – έπειτα από οκτώ χρόνια που είχαν παγώσει-- το 2022, όμως προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει σε αποτέλεσμα.

Η συμφωνία καθυστερεί καθώς το Νέο Δελχί διστάζει να μειώσει τους δασμούς σε κάποια προϊόντα του, ενώ η ΕΕ διστάζει να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην παροχή βίζας σε κάποιους Ινδούς επαγγελματίες.

