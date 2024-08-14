Iνδία: Eπίλεκτη μονάδα ερευνά τον βιασμό και τη δολοφονία νοσηλεύτριας

Η ελίτ της ινδικής αστυνομίας ανέλαβε σήμερα την έρευνα για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας νεαρής νοσηλεύτριας, ένα έγκλημα που προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα και οδήγησε τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το πτώμα της 31χρονης γυναίκας βρέθηκε την Παρασκευή, φέροντας πολλαπλά τραύματα, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο όπου εργαζόταν στην Καλκούτα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Δυτικής Βεγγάλης.

Η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε επιβεβαίωσε ότι η άτυχη γυναίκα βιάστηκε και δολοφονήθηκε.

Το ανώτατο δικαστήριο της Καλκούτας ανέθεσε χθες την υπόθεση στο Κεντρικό Γραφείο Ερευνών, μια επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, προκειμένου να «εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο κοινό».

Σε ένα αίτημα που κατέθεσαν στο δικαστήριο οι γονείς της νεαρής γυναίκας ανέφεραν πως υποψιάζονται ότι η κόρη τους έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, μεταδίδει το ινδικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Οι γιατροί που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία σε διάφορες πολιτείες της Ινδίας διέκοψαν «επ' αόριστον» την παροχή φροντίδας στους ασθενείς, που δεν έχουν επείγουσα ανάγκη, απαιτώντας την απόδοση δικαιοσύνης και επιπλέον μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εργαζόταν στο ίδιο νοσοκομείο με το θύμα, όμως οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν διαχειρίστηκαν σωστά την υπόθεση.

Η σεξουαλική βία σε βάρος των γυναικών είναι πολύ διαδεδομένη στην Ινδία, όπου κατά μέσο όρο καταγγέλθηκαν σχεδόν 90 βιασμοί την ημέρα το 2022 σε αυτήν τη χώρα των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.