Το νιγηριανό κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο που προβλέπει αυστηρές ποινές για «ανατρεπτικές ενέργειες», κίνηση που οι επικριτές αντιμετωπίζουν ως απόπειρα καταστολής ύστερα από το πρόσφατο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων ποινή κάθειρξης 10 ετών για άρνηση απαγγελίας του εθνικού ύμνου, πενταετή φυλάκιση για παράνομο αποκλεισμό δρόμου και φυλάκιση τριών ετών για απείθεια στις εντολές των αρχών.

Το νομοσχέδιο εισήχθη προς συζήτηση στο κοινοβούλιο στον απόηχο διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν επιδεινώσει την κρίση του κόστους διαβίωσης στη Νιγηρία.

Η αιματηρή καταστολή τους από την αστυνομία προκάλεσε τουλάχιστον 23 θανάτους.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου θεωρούν πως η κυβέρνηση αποσκοπεί στην καταστολή κάθε αντιπολιτευτικής φωνής και στον περιορισμό των δημόσιων συναθροίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

