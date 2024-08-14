Νορβηγία: Ο προγονός του διαδόχου του θρόνου παραδέχτηκε ότι χτύπησε τη σύντροφό

Ο προγονός του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε στη σύντροφό του, με μια ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το νορβηγικό μέσο ενημέρωσης NRK.

Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι, 27 ετών, συνελήφθη στο Όσλο την Κυριακή, 4 Αυγούστου, έπειτα από έναν καβγά την προηγούμενη νύχτα σε διαμέρισμα της νορβηγικής πρωτεύουσας. Κατηγορείται για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημιές στο σπίτι της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση.

Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αλλά δεν νοσηλεύτηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Εκείνο το Σαββατοκύριακο «συνέβη κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει. Προκάλεσα σωματικές βλάβες και κατέστρεψα αντικείμενα σε ένα διαμέρισμα, υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, έπειτα από έναν καβγά» ανέφερε ο 27χρονος στη γραπτή δήλωσή του προς τη δημόσια τηλεόραση.

Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει «ψυχολογικά προβλήματα» και ότι «δίνει μάχη εδώ και καιρό» για να αποτοξινωθεί. Είχε ήδη ακολουθήσει θεραπεία και δηλώνει ότι θέλει να την ξαναρχίσει.

«Η χρήση ναρκωτικών και η διάγνωσή μου δεν δικαιολογούν αυτά που συνέβησαν στο διαμέρισμα», συνεχίζει ο γιος της Μέτε-Μάριτ. «Αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα έκανα και θα εξηγηθώ ειλικρινά στην αστυνομία», πρόσθεσε.

Η μητέρα του Χέιμπι, πριν από τον γάμο της με τον διάδοχο του θρόνου, τον πρίγκιπα Χάακον, έζησε ταραχώδη νεανικά χρόνια και έκανε χρήση χασίς και έκστασι, σύμφωνα με μια ανεπίσημη βιογραφία της. Ο πατέρας της ήταν αλκοολικός.

Ο Μάριους Μποργκ Χέιμπι δήλωσε ένοχος και είναι έτοιμος να εκτίσει την ποινή του, είπε ο δικηγόρος του στο τηλεοπτικό κανάλι TV2.

Τα ανάκτορα δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Ο Μάριους γεννήθηκε το 1997 από μια σύντομη σχέση της Μέτε-Μάριτ, η οποία παντρεύτηκε τον Χάακον τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ως προγονός του διαδόχου, δεν έχει βασιλικό τίτλο και δεν του έχει ανατεθεί κανένας δημόσιος, επίσημος ρόλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

