Ινδία: Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ, 8 νεκροί, 13 τραυματίες - Δείτε βίντεο

 Το περιστατικό σημειώθηκε τέσσερις μέρες μετά από τρομοκρατικό χτύπημα στην πρωτεύουσα, Νέο Δελχί, ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται πως είναι ατύχημα 

Φωτιά σε Α.Τ. στην Ινδία

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή στις 23:23 τοπική ώρα σε αστυνομικό τμήμα στη Σριναγκάρ, στο Κασμίρ της Ινδίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο της αστυνομίας.

Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής οκτώ νεκροί και 13 τραυματίες. 

Φονική έκρηξη στην Ινδία

Το περιστατικό έρχεται τέσσερις ημέρες μετά από μια φονική έκρηξη αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, αυτή τη φορά φαίνεται πως έγινε ανθρώπινο λάθος, κατά τη διαδικασία στοίβαξης εκρηκτικών υλικών.

Πηγή: skai.gr

Ινδία Έκρηξη αστυνομικό τμήμα
