Η Ινδία φάνηκε να διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεσμεύτηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας έντασης με την Ουάσιγκτον.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, τον είχε διαβεβαιώσει ότι η Ινδία δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία, η οποία υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, χαρακτηρίζοντας το ως ένα «μεγάλο βήμα».

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζαϊσουάλ, είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεν είχε γνώση καμίας συζήτησης» μεταξύ Τραμπ και Μόντι ή οποιασδήποτε διαβεβαίωσης από τον Ινδό ηγέτη ότι θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι η χώρα είναι «σημαντικός εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου», χωρίς να κατονομάζει τη Ρωσία ή να αναφέρεται στη φερόμενη διαβεβαίωση του Μόντι.

«Η διασφάλιση σταθερών τιμών ενέργειας και η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελούν τους δύο βασικούς στόχους της ενεργειακής μας πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύρυνση των πηγών προμήθειας ενέργειας και τη διαφοροποίηση, όπου κρίνεται σκόπιμο, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς», αναφέρει η δήλωση του ινδικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

